Starsand Island ist die Definition von gefühlvoll und startet im Februar 2026

Einer der Titel, die während des kürzlich abgeschlossenen Tokyo Game Show -Events von Microsoft erschienen, war Starsand Island. Es war zuvor sowohl für PC als auch für PlayStation 5 angekündigt worden, wurde aber nun auch offiziell für Xbox Series S/X bestätigt.

Dies ist ein weiterer Titel im immens beliebten Genre der Lebenssimulationen, aber mit einer einzigartigen Wendung, bei der du auf einem Hausboot residierst. Dann muss man es zu den Klängen der Natur und des plätschernden Wassers wirklich bewohnbar machen. Das Wasser ist ein wichtiger Teil des Spiels, da du auch dein eigenes Aquarium bauen kannst, um ein wirklich großartiges Ökosystem zu schaffen.

Während des Events hat Starsand Island endlich ein bestätigtes Veröffentlichungsdatum erhalten und wird am 1. Februar veröffentlicht. Sie können sich den brandneuen Trailer unten ansehen, um zu sehen, was ein Spiel zu sein scheint, das gemütlicher ist als die meisten anderen.