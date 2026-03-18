Starfinder: Afterlight Beta-Eindrücke – Das Potenzial, nach den Sternen zu greifen

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Rollenspiele sind lebendiger und in Mode als je zuvor. Obwohl es schon immer ein Nischenhobby war, lässt sich nicht leugnen, dass sein kultureller Einfluss seit über 50 Jahren stetig die breitere Unterhaltungskultur durchdringt. Und von Anfang an waren Videospiele ein Medium, in dem das Konzept nicht nur entwickelt und erweitert, sondern auch bereichert, diversifiziert und erweitert wurde, bevor es mit Stift und Papier wieder auf den Tisch gebracht wurde. Ich mag auch, dass wir uns mitten in einem enormen gleichzeitigen Boom für TTRPGs und cRPGs befinden, denn das bedeutet, dass wir kurz davorstehen, Titel wie Starfinder: Afterlight zu erleben.

In den letzten Tagen hatte ich die Gelegenheit, eine frühe Version einer Beta-Version des Spiels auszuprobieren – ein 'Vertical Slice', der nur eine Stunde Spielzeit bietet, aber mit der Möglichkeit, drei verschiedene Ansätze mit drei verschiedenen Charakteren auszuprobieren. Und mein erster Eindruck ist, dass es alle Zutaten hat, um ein unvergessliches Erlebnis innerhalb des Genres zu sein.

Obwohl es ähnlich wie andere neuere cRPGs wie Baldur's Gate 3 oder Warhammer 40,000: Rogue Trader gesteuert wird, ist Starfinder: Afterlight näher am Erlebnis von Pathfinder: Wrath of the Righteous, da sie auf einem im Wesentlichen ähnlichen Spielsystem basieren. Der entscheidende Punkt ist, dass Starfinder: Afterlight Fantasy in ein futuristisches Setting führt, in dem zahlreiche menschliche und außerirdische Spezies in den Welten des Pakts koexistieren und gleichzeitig eine Galaxie erkunden, um neue Welten, unbekannte Kulturen und endlose Reichtümer zu finden.

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In diesem Setting von Weltraumforschern, kriegführenden Imperien und Piraten treten wir Starfinder: Afterlight als eines von Kapitän Khalis Besatzungsmitgliedern ein. Die Demo erlaubte es dir, einen von drei Charakteren aus dieser Crew als Hauptprotagonisten auszuwählen: Yunna, eine hart aussehende menschliche Soldatin mit ausgewogenen Kampf- und Dialogfähigkeiten; Whinnik, ein Vesk (eine Art Weltraumdrakonide) der Envoy-Klasse (eine Art Mischung aus Schurke und Barde), und schließlich Ixo'tle, eine Operative Shirren, eine Expertin für Technologie und Fernkampf. Drei Wege, sich mit diesem Universum auseinanderzusetzen, aber mit demselben Ziel: herauszufinden, warum wir fünf Jahre lang im Winterschlaf getrieben haben, unseren Kapitän zu finden und unsere Abenteuer fortzusetzen. In der Beta Starfinder: Afterlight beginnen wir, sobald wir aus der Rettungskapsel kommen, und wir müssen das Hivemarket Entertainment District auf dem Planeten Akiton erkunden, wo wir gerade abgestürzt sind. Dort müssen wir Beziehungen zu einigen wichtigen Charakteren aufbauen und mit ihnen eine Gruppe bilden. Abschließend ein kurzes Gefecht, um die Fähigkeiten dieser Charaktere auf die Probe zu stellen.

Das Spiel basiert auf einem Point-and-Click-System, ähnlich wie in den zuvor genannten Beispielen, mit Fertigkeitsproben wie Technologie oder Überredung im Dialog, die auf dem Würfeln eines W20 basieren, aber es bringt einige Verbesserungen zur Lebensqualität, die ich sehr geschätzt habe. Der erste ist, dass immer wenn ein Begriff, der für das Stafffinder-Universum relevant ist, in textbasierten Dialogen erscheint, ein Pop-up-Kommentar erscheint, um ihn zu erklären. Das zweite ist, dass die Benutzeroberfläche neben Objekten auch NPCs hervorhebt, mit denen man per Dialog interagieren kann, selbst wenn es nur um kurze Hinweise zu geben, die wenig Einfluss auf die Geschichte haben. Das sind zwei kleine Details, die helfen, dich in die Geschichte einzutauchen.

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Abgesehen von der Steuerung ist das andere Ziel dieser Beta, den Ehrgeiz des Epictellers-Teams zu zeigen, ihrer Geschichte Substanz zu verleihen und ihr Talent, sie zu den Sternen zu bringen. Und obwohl es ein früher Build ist, zeigen die Synchronsprecher des Erzählers (Roger Clark), Preach (der unverkennbare Neil Newbon, der auch das VA-Team leitet), des Solarianer-Kriegers Sterling (James Alexander) und sogar die wenigen Zeilen von Captain Khali (Carolina Ravassa) ihre Zuneigung zum Projekt. Die Umgebungen bieten sowohl Vorder- als auch Hintergrundanimationen, die ein lebhaftes 'Nachtleben' in einer geschäftigen futuristischen Stadt zeigen, und wir können Gassen, Keller, Bars und Terrassen erkunden, in Mülltonnen wühlen, nach Ausrüstung und Heilgegenständen suchen und uns auf die nächste Begegnung vorbereiten.

Es gibt offensichtliche Einschränkungen in einer so frühen Beta, insbesondere hinsichtlich des Zugangs und der Nutzung des Inventars, aber nach dem, was wir gesehen haben, ist klar, dass Starfinder: Afterlight seinen Early Access 2026 (an einem noch zu bestimmenden Datum) als ein weiteres vielversprechendes Spiel im cRPG-Genre beginnen wird und eines dieser Spiele, das, wenn dir Baldur's Gate 3 gefallen hat, könnten Rogue Trader oder Pathfinder dir genau das bieten, wonach du suchst: ein neues Universum, in dem du Abenteuer erleben, unvergessliche Charaktere treffen und dorthin gehen kannst, wo noch niemand zuvor war.