Star Wars: Fate of the Old Republic wird vor 2030 erscheinen

Während der The Game Awards am vergangenen Freitag überraschte LucasFilm alle, indem es Star Wars: Fate of the Old Republic ankündigte, das erste Einzelspieler-Spiel der gefeierten Serie seit 2005. Und um es noch besser zu machen, leitet Casey Hudson die Entwicklung, derselbe Hudson, der auch Star Wars: Knights of the Old Republic und die Mass Effect-Spiele gemacht hat.

Aber wann wird es veröffentlicht? Wir hatten kaum Zeit, über das Spiel zu berichten und das Spiel anzukündigen, bevor der Bloomberg-Journalist Jason Schreier bei Bluesky mit schlechten Nachrichten auftauchte und erklärte, dass das Studio, das den Titel entwickelt, erst in diesem Jahr gegründet wurde und wir das Spiel definitiv vor 2030 nicht erwarten können.

Schreier genießt normalerweise hohes Ansehen, aber nicht jeder stimmt seiner Analyse der Situation zu. Einer derjenigen, der das nicht tut, ist der bereits erwähnte Casey Hudson, der Folgendes in den sozialen Medien offenbar als Reaktion auf Schreiers Schlussfolgerung schrieb:

"Mach dir keine Sorgen um die Gerüchte 'erst 2030'. Das Spiel wird bis dahin erscheinen. Ich werde nicht jünger!"

Auch wenn es vielversprechend klingt, erwarten sowohl wir als auch die Fans ein Abenteuer, das ebenso aufwendig wie riesig ist – und diese brauchen Zeit, um sie zu machen. Casey selbst gibt zu, dass sie sich in der "frühen Entwicklung" befinden und wenn die Entwicklung dieses Jahr mit einem brandneuen Studio beginnt, die Frage wirklich ist, wie weit sie vor 2030 tatsächlich kommen können.

Was denkst du, werden sie bis 2029 oder früher für die Veröffentlichung bereit sein oder erst 2030 oder später?