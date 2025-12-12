KOTOR-Schöpfer kehrt mit weiteren galaktischen Abenteuern in Star Wars: Fate of the Old Republic zurück

Und nach den vorläufigen Ankündigungen war es Zeit, die großen Ankündigungen des Abends bei The Game Awards 2025 bekannt zu machen. Es gibt vieles, das wir schon wussten, aber die erste große Weltpremiere hat uns definitiv etwas überrascht. Ein aufgeregter Geoff Keighley zeigte die ersten Bilder von Star Wars: Fate of the Old Republic , dem nächsten großen Spiel der galaktischen Saga.

Im Star Wars FOTOR-Trailer (wie er jetzt genannt wird) haben wir nur wenige Figuren auf einem Schiff landen sehen, und ein halbes Gesicht mit einem blauen Lichtschwert, das daneben leuchtet. Ein Gesicht, das eindeutig wie das von Meetra Surik aussieht, der Protagonistin von Star Wars: Knights of the Old Republic. Es ist plausibel vorzustellen, dass Fate of the Old Republic die Geschichte nach dem Ende von KOTOR 2 fortsetzt, da es von derselben Person, Casey Hudson vom Arcanaut Studio, inszeniert wird.

Derzeit gibt es kein Veröffentlichungsfenster für Star Wars: Fate of the Old Republic, aber es scheint wahrscheinlich, dass Lucasfilm Games und Disney darauf drängen werden, dass es mit den 50-jährigen Jubiläumsfeiern der Reihe im Jahr 2027 zusammenfällt. Es ist bestätigt, dass es für PC und Konsolen in Entwicklung ist, aber es gibt keine bestätigte Plattformliste.

Sind Sie begeistert von Star Wars FOTOR?