Wir sollten wahrscheinlich nicht mit Star Wars: Fate of the Old Republic vor 2030 rechnen

HQ

Eine der größten Neuigkeiten während der The Game Awards am Donnerstagabend war die Ankündigung von Star Wars: Fate of the Old Republic, dem dritten Spiel der Einzelspieler-Saga, dessen letzter Teil Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords von 2004 war.

Das begeisterte viele Menschen sehr, was nicht überrascht, da das Original oft als das beste Star-Wars-Spiel aller Zeiten gilt und zugleich als eines der besten Rollenspiele aller Zeiten. Der Hype wurde dadurch verstärkt, dass es von Casey Hudson erschaffen wird, der auch Star Wars: Knights of the Old Republic (und die Mass Effect-Spiele) gemacht hat, sodass kompetente Leute hinter dem Steuer sitzen.

Wann wird es also veröffentlicht? Leider haben wir in dieser Hinsicht wirklich schlechte Nachrichten. Der hoch angesehene Journalist Jason Schreier schreibt auf Bluesky, dass das Studio, das das Spiel entwickelt, in diesem Jahr gegründet wurde und wir auf keinen Fall mit einer Veröffentlichung frühestens 2030 rechnen sollten, und er schlägt scherzhaft vor, dass PlayStation 7 durchaus das bevorzugte Format sein könnte:

"Die größte Überraschung gestern Abend war Star Wars: Fate of the Old Republic, angeführt von Casey Hudson, der KOTOR (und Anthem) inszenierte. Spannende Neuigkeiten für viele Menschen... aber Lucasfilm sagt, das Studio sei in diesem Jahr gegründet worden, was bedeutet, dass 2030 eine *optimistische* Vermutung ist. Vielleicht wird es ein PlayStation-7-Spiel."

Kurz gesagt, wir müssen einfach abwarten und sehen. Im besten Fall in fünf Jahren veröffentlicht, aber es könnte auch viel länger dauern.