S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl veröffentlicht atmosphärischen Teaser für 2026

HQ

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl hatte 2025 ein beeindruckendes Jahr. Nach dem Launch Ende 2024 auf PC und Xbox Series X/S wurde mit der Rückkehr von GSC Game World in die Welt mutierter Kreaturen und seltsamer Anomalien viele seiner Bugs behoben sowie einige neue Inhalte durch Updates eingeführt. Das Spiel wurde dann Anfang des Jahres auf der PS5 veröffentlicht, und nun blickt GSC Game World auf das Jahr 2026.

"Es gibt noch so viel, was wir mit euch teilen wollen, und wir können es kaum erwarten, gemeinsam ins Jahr 2026 einzutauchen. Der erste Story-DLC entwickelt sich gut, und wir arbeiten außerdem an einem größeren Upgrade einer neueren Version von Unreal Engine 5, um die Zone noch stabiler und schöner zu machen", teasern die Entwickler in einem neuen Steam-Beitrag. "Ihr seid seit Jahren Teil dieser Familie - durch jede Anomalie und jedes Artefakt hindurch - und 2025 fühlte sich wegen euch genauso besonders an. Vielen Dank von ganzem Herzen für eure Geduld, eure Leidenschaft und eure Unterstützung. Es hält uns wirklich am Laufen."

Im untenstehenden Video sehen wir, wie Nebel aus einer neuen Umgebung aufgehoben wird, mit einem kleinen Feuer, zwei Leichen und einer erwarteten Menge an Verwüstung um uns herum. Als sich der Nebel lichtet, sehen wir in der Ferne eine massive Struktur, gepanzerte Fahrzeuge und ein Schild mit der Aufschrift "ЧАЕС". Dank des hilfreichen YouTube-Kommentators RafaelW8 wissen wir, dass dies für "Chornobylska atomna elektrostantsiia" steht, auch bekannt als Kernkraftwerk Tschornobyl oder CNPP. Wahrscheinlich wird dies unser Setting für das kommende Story-DLC sein.