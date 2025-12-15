S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl erscheint morgen mit einem riesigen kostenlosen Update und stundenlangen neuen Inhalten

HQ

Weihnachten ist früh in S.T.A.L.L.K.E.R. 2: Herz der Tschornobyl-Zone gekommen. Wie von Mykyta Horodyvskyi, Brand Manager von GSC Game World, angekündigt, wird Stories Untold, ein kostenloser DLC mit vielen neuen Inhalten für das Spiel, morgen, am 16. Dezember, komplett kostenlos erscheinen.

Dieses Update bietet eine neue Reihe von acht Quests, die "Stunden dauern werden, um abgeschlossen zu werden". Zusätzlich gibt es sieben neue Orte zum Besuch und Erkunden im Detail sowie sechs neue Charaktere, jeder mit seiner eigenen Geschichte und Hintergrundgeschichte, und einer neuen, einzigartigen Waffe zum Erschaffen. Es wird außerdem einen neuen Hub in der Burnt Forest-Region geben, in dem alle Agenten (Sanitäter, Techniker, Händler und Führer) verfügbar sind.

Falls du S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl noch nicht gespielt hast: Das Spiel ist schon seit einiger Zeit auf Xbox und PC verfügbar und wurde Anfang dieses Jahres auch für PlayStation 5 veröffentlicht.

Wirst du dir die neuen Inhalte für S.T.A.L.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl anschauen? Sieh dir unten den Trailer an.