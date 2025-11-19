S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Entwickler haben eine Mechanik im Spiel nicht geändert, weil die Spieler sich zu sehr daran gewöhnt haben.

HQ

Obwohl GSC Game World zum Start viel Kritik für seinen fehlerhaften Zustand erhielt, hat es unter außergewöhnlichen Umständen phänomenale Arbeit geleistet, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl in den Zustand zu bringen, in dem es heute ist. Ein Großteil dieses Erfolgs ist dem Feedback der Community zu verdanken, aber wie wir dieses Jahr mit dem Spieledesigner Yegor Ostapenko bei DevGAMM besprochen haben, gibt es Zeiten, in denen die Community eines Spiels Dinge auf unerwartete Weise verändern kann.

"Neulich hatten wir einen Streit über eine bestimmte Sache," erklärte Ostapenko. "Ich würde nicht sagen, welche [Mechanik], aber das Problem war, dass das Argument, nichts damit zu machen, darin bestand, dass die Spieler sich schon daran gewöhnt hatten."

"Wenn wir es so machen, wie wir es beabsichtigt haben, könnte das Chaos verursachen, und wir könnten negatives Feedback zu diesen Änderungen erhalten, obwohl wir das auf andere Weise vorhatten", fuhr er fort. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl hat seit dem Launch einige große Veränderungen erfahren, aber es scheint, als wolle GSC Game World nicht alles riskieren, selbst um das Spiel zu bekommen, das sie ursprünglich bauen wollten.

In anderen Bereichen war die Gemeinschaft von unschätzbarem Wert dabei, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ihr volles Potenzial zu entfalten. Weitere Beispiele dafür finden Sie in unserem vollständigen Interview unten: