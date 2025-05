Staatsanwaltschaft in Spanien legt Berufung gegen den Freispruch von Dani Alves wegen "grausamer und willkürlicher" Fehlinterpretation von Beweisen ein

HQ

Dani Alves, ehemaliger brasilianischer Fußballspieler bei Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, wurde beschuldigt, am 30. Dezember 2022 eine Frau in einem Nachtclub in Barcelona vergewaltigt zu haben. Nachdem er in Untersuchungshaft gekommen war, wurde er im Februar 2024 in einem Prozess der Vergewaltigung für schuldig befunden, aber gegen Zahlung einer Kaution von einer Million Euro aus dem Gefängnis entlassen.

Am 28. März dieses Jahres wurde der Fall jedoch auf den Kopf gestellt, als der Oberste Gerichtshof in Katalonien auf Alves' Berufung reagierte und seine Verurteilung aufhob, weil das Gericht feststellte, dass der Fall eine Ungereimtheit in Bezug auf die biologischen Beweise aufwies. Diese hob sein Reiseverbot und seine einstweilige Verfügung auf und sprach ihm eine Entschädigungszahlung zu.

Nun legt die Staatsanwaltschaft in Spanien Berufung gegen die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von Katalonien ein und verteidigt die Beweise, dass das Gericht, um Alves freizusprechen, eine Fehlinterpretation war, die dem wissenschaftlichen Bericht widerspricht, "willkürlich und grausam" ist und das Opfer, das anonym bleibt, moralisch verurteilt (via RTVE).

Konkret waren die Beweise, die das Gericht anführte, um Alves freizusprechen, dass er Alves' DNA in ihrem Mund fand, in dem Glauben, dass sie aus Sperma stammte, obwohl der Ankläger gesagt hatte, dass es vor dem Koitus keine Fellatio gab. Die Staatsanwaltschaft argumentiert nun, dass die DNA in ihrem Mund aus anderen Quellen stammen könnte, wie Küssen oder dem Teilen eines Getränks.

Die Staatsanwaltschaft erinnert auch daran, dass die Einwilligung widerruflich ist und die Tatsache, dass die Anklägerin die Toilettenkabine betrat, in der der Geschlechtsverkehr mit ihm stattfand, nicht bedeutet, dass sie dazu bereit war, und ihre Glaubwürdigkeit nicht beeinträchtigt.