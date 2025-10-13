SS Lazio dementiert Spekulationen über einen Verkauf an Katar und verurteilt Versuche, den Verein zu destabilisieren

HQ

Der historische italienische Fußballverein SS Lazio hat Gespräche über einen Verkauf an katarische Investoren dementiert, nachdem spekuliert wurde, dass der Verein zum Verkauf steht. Am Montagmorgen gab Lazio eine Erklärung ab: "Es wurde noch nie ein Angebot, eine Interessenbekundung oder ein Vorschlag - formell oder informell - von katarischen Fonds oder einem anderen Akteur erhalten, weder in Italien noch im Ausland."

"Solche Informationen sind völlig falsch, völlig unbegründet und mit dem einzigen Ziel fabriziert, den Verein, seine Fans und die an der italienischen Börse notierten Aktien zu destabilisieren", postete der Verein und erklärte, dass er rechtliche Schritte gegen die Verantwortlichen für die Verbreitung der gefälschten Gerüchte einleiten werde, teilte Reuters mit.

Der römische Klub belegt mit bisher nur 2/6 Siegen in der italienischen Liga den 13. Platz in der Serie A. In der vergangenen Saison belegte der Klub den siebten Platz und verpasste die Qualifikation für die Conference League nur aufgrund der Tordifferenz gegen die Fiorentine. Die letzten Titel des Vereins gab es 2019 mit der Coppa Italia und der Supercoppa Italiana.