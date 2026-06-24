Sprechende Hunde, schreckliche Frisuren und erinnerungsfressende Dämonen bevölkern DreamWorks' Forgotten Island

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DreamWorks ist vielleicht gerade damit beschäftigt, die mit Spannung erwartete animierte Fortsetzung Shrek 5 zu liefern, aber im September erscheint auch ein weiterer Film, der anders aussieht als alles, was das Studio bisher in Forgotten Island gemacht hat. Dort werden zwei beste Freunde auf die namensgebende Insel transportiert, als sie in ihrer letzten gemeinsamen Nacht vor dem College in ein Portal geworfen werden.

Die Forgotten Island ist nicht wie die üblichen Inseln, da sie voller mythischer Kreaturen ist, die aus der philippinischen Folklore stammen. Es gibt sprechende Hunde, riesige, freundliche, tintenfischähnliche Wesen und den Hauptbösewicht des Films, einen Dämon, der die Erinnerungen der Menschen stiehlt.

Angesichts der Tatsache, dass der Film ganz davon handelt, dass die beiden besten Freunde versuchen, die Erinnerung aneinander festzuhalten, wirkt das wie ein ziemlich schrecklicher Bösewicht. Werden Jo und Raissa es nach Hause schaffen? Wir werden es am 25. September erfahren, wenn Forgotten Island erscheint.