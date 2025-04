Spieltage der UEFA Women's Nations League im April 2025: Jedes Tor zählt mehr denn je

HQ

Die UEFA Women's Nations League kehrt heute für ein paar Spieltage im Rahmen der Gruppenphase zurück. 25 Spiele am Freitag, 4. April, und 25 weitere am Dienstag, 8. April, aufgeteilt in die drei Ligen (Nations League A, B und C).

Es ist zwar erst die Hälfte der Gruppenphase, aber für die Teams in der Nations League A könnte es entscheidend sein, da nur die beste Mannschaft jeder Gruppe (Gruppe A1, A2, A3 und A4) später in diesem Jahr das Halbfinale erreicht. Das bedeutet, dass ein Sieg unerlässlich ist: Unentschieden reichen vielleicht nicht aus, und jedes Tor zählt, da es wahrscheinlich ist, dass einige Gewinner durch den Tordurchschnitt bestimmt werden.

Nach den ersten Spieltagen im Februar sieht die Tabelle bisher so aus: Deutschland führt die Gruppe A1 an, ist aber punktgleich mit den Niederlanden, Frankreich führt die Gruppe A2 an, Portugal und England führen die Gruppe A3 punktgleich an, und Schweden und Dänemark führen die Gruppe A4 an, die ebenfalls punktgleich ist.

Spieltage der Nations League der Frauen im April 2025

Freitag, 4. April

Gruppe A1





Niederlande - Österreich (20:00 Uhr, 19:00 Uhr GMT+1)



Schottland - Deutschland (20:35 MESZ, 19:35 GMT+1)



Gruppe A2





Island - Norwegen (17:45 MESZ, 16:45 GMT+1)



Schweiz - Frankreich (20:00 Uhr MESZ, 19:00 Uhr GMT+1)



Gruppe A3





Portugal - Spanien (20:45 MESZ, 19:45 GMT+1)



England - Belgien (21:00 Uhr MESZ, 20:00 Uhr GMT+1)



Gruppe A4





Schweden - Italien (19:00 MESZ, 18:00 GMT+1)



Wales - Dänemark (20:15 MESZ, 19:15 GMT+1)



Dienstag, 8. April

Gruppe A1





Deutschland - Schottland (17:45 Uhr, 16:45 Uhr GMT+1)



Österreich - Niederlande (18:15 Uhr, 17:15 Uhr GMT+1)



Gruppe A2





Island - Schweiz (17:45 Uhr MESZ, 16:45 Uhr GMT+1)



Norwegen - Frankreich (19:00 Uhr MESZ, 18:00 Uhr GMT+1)



Gruppe A3





Spanien - Portugal (19:00 Uhr MESZ, 18:00 Uhr GMT+1)



Belgien - England (20:30 MESZ, 19:30 GMT+1)



Gruppe A4





Dänemark - Italien (18:00 Uhr MESZ, 17:00 Uhr GMT+1)



Schweden - Wales (19:00 Uhr, 18:00 Uhr GMT+1)