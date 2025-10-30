Spieler der Dallas Mavericks entschuldigt sich dafür, dass er "eine Ablenkung" war, nachdem er mit Marihuana verhaftet wurde

HQ

Brandon Williams, Reserve-Guard der Dallas Mavericks, entschuldigte sich dafür, dass er "eine Ablenkung" war, nachdem er am vergangenen Samstag mit Marihuana gefunden und verhaftet worden war, wodurch er zwei Spiele verpasste.

"Ich kann nicht wirklich weiter ins Detail gehen. Ich möchte mich nur dafür entschuldigen, dass ich nur eine Ablenkung war. Ich will die volle Verantwortung übernehmen", sagte Williams nach einem Spiel, in dem sein Team mit 107:105 gewann und Williams 20 Punkte und sieben Rebounds beisteuerte. Williams wurde am Flughafen von Dallas Fort Worth mit weniger als 2 Unzen/56 Gramm Marihuana in seinem Gepäck verhaftet, einer Substanz, die in der NBA seit 2023 nicht mehr verboten ist.

Sein Trainer Jason Kidd erklärte, dass Williams zur Beerdigung eines Freundes gegangen war: "Zu einer Beerdigung für einen Freund zu gehen, der stirbt, diesen Vorfall zu haben, das ist etwas, mit dem er umgehen muss. Wir können alle hier sein, um ihn zu unterstützen."

Die Dallas Mavericks sind derzeit 12. von 15 in der Western Conference, mit 2 Siegen und 3 Niederlagen.