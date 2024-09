Spiele den echten Agenten 47 in Hitman World of Assassination, das jetzt für PS VR2 erscheint

Gestern Abend kündigte IO Interactive während des State of Play an, dass Hitman World of Assassination im Dezember 2024 für PS VR2 erscheinen wird. Das bedeutet, dass sich jeder, der das aktuelle VR-System von Sony besitzt, wie der echte Agent 47 fühlen und die härtesten Attentatsmissionen annehmen kann.

In dem Trailer, den sie enthüllten, bekamen wir einige der bemerkenswertesten Systeme zu sehen, wie z. B. die Verwendung von Doppelgriffen (für brandneue Pistolen mit Schalldämpfer), vollständige Beidhändigkeit, Szenenanpassung für geschlossene Umgebungen wie Räume und eine fein abgestimmte Steuerung für beide Hände.

Hitman World of Assassination für PlayStation VR2 wird die vollständige Hauptkampagne der PS5-Version unterstützen, und diejenigen, die diese Konsolenversion des Spiels bereits besitzen, können sich diese für 9,99 € als Upgrade-Pack über den PS Store holen.

Hitman World of Assassination ist auch für PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC und Nintendo Switch erhältlich. Darüber hinaus ist ab diesem Sommer auch eine eigenständige Version namens Hitman 3 VR: Reloaded (von XR Games) für Meta Quest 3 erhältlich.