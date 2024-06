HITMAN 3 VR: Reloaded erscheint diesen Sommer auf Meta Quest

Hitman 3 bekommt eine eigene VR-Version. HITMAN 3 VR: Reloaded gibt euch die Möglichkeit, eure Attentate hautnah zu erleben, wenn es diesen Sommer für Meta Quest 3 erscheint.

Das Spiel stammt vom in Leeds ansässigen Studio XR Games und bietet einen neuen visuellen Stil sowie die Möglichkeit, zwei Waffen zu führen, was bedeutet, dass Sie, wenn es brenzlig wird, zwei Pistolen herausholen können, um Ihren Feinden zu zeigen, was Sache ist.

Du wirst auch in der Lage sein, auf neue Weise mit der Welt zu interagieren, fast alles aufzuheben, was du willst, und es - im echten Agent 47-Stil - als Waffe zu verwenden. Schauen Sie sich den Trailer unten an, wenn es nach Ihrem Ding klingt. Es ist jedoch erwähnenswert, dass HITMAN 3 VR: Reloaded exklusiv für das Meta Quest 3 auf den Markt kommt und 24,99 £ / 27,99 € kosten wird.