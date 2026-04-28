Abschied vom Spiders-Studio: Nacon hat keinen Käufer für die Tochtergesellschaft gefunden und hat begonnen, den Betrieb einzubauen und Mitarbeiter zu entlassen

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Vielleicht wissen Sie das nicht, aber die Softwareabteilung von Nacon hat im Februar Insolvenz angemeldet. Dies führte dazu, dass die Verwaltung der Vermögenswerte und Tochtergesellschaften (KT Racing, Cyanide, Nacon Tech und Spiders) unter Verwaltung gestellt wurde, um das Unternehmen umzustrukturieren und zu prüfen, ob es als Ganzes gerettet werden konnte. Bis Mitte April hatten der gerichtlich bestellte Verwalter und Naçon gehofft, dass ein Fonds oder externer Investor ein Angebot machen könnte, das 2008 in Paris gegründete Studio zu kaufen und es so zu retten. Da jedoch kein Angebot eingegangen ist, hat das Gericht nun ein Liquidationsverfahren eingeleitet, das innerhalb von 15 Tagen in Kraft treten wird.

Das sind verheerende Nachrichten für die 70 Mitarbeiter, die noch im Studio arbeiten, obwohl sie sich seit Tagen auf diese schwierige Nachricht vorbereiten, ihre Lebensläufe aktualisieren und an Umschulungen sowie internen Beschäftigungsseminaren teilnehmen. Laut dem französischen Medium Origami werden die traditionellen Freitagsdrinks dieser Woche tatsächlich zu einer "Tributparty" werden, die die 18-jährige Geschichte des Studios markiert.

Im vergangenen Jahrzehnt veröffentlichte Spiders Greedfall, Steelrising und GreedFall 2: The Dying World, Spiele mit beträchtlichem Budget und Ambition, die jedoch weder kritisch noch finanziell einen erfolgreichen Eindruck bei den Spielern hatten. Im Jahr 2025 wurde ein unangekündigtes, großbudgetiertes Projekt mit dem Codenamen Dark abgesagt, und seitdem wurden alle Ressourcen darauf verwendet, GreedFall 2: The Dying World bestmöglich zu optimieren – ein Projekt, das bereits Budgetkürzungen erlitten hatte. Bis vor ein paar Tagen bereiteten sie Prototypen für einen Vorschlag zur Rettung des Studios vor, aber die Vorproduktion wurde vor ein paar Tagen eingestellt.

Mit der Schließung von Spiders ist es sehr wahrscheinlich, dass auch die andere Tochtergesellschaft, die Nacon zum Verkauf angeboten hatte, Nacon Tech, dauerhaft schließen wird.