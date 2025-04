Spanisches Halbfinale in Monaco bestätigt: Alcaraz vs. Davidovich Fokina

HQ

Beim Monte-Carlo Masters wird es ein rein spanisches Halbfinale geben. Carlos Alcaraz hat gerade ein großes Comeback gegen Arthur Fils hingelegt, 4-6, 7-5, 6-3, kämpfte sich gegen einen hervorragenden Fils zurück, der von den lokalen Zuschauern angefeuert wurde, und korrigierte die vielen Fehler, die er im ersten Satz gemacht hatte, bis zum dritten Satz: Es ging von 1-3 auf 6-3.

Es scheint, dass Alcaraz in letzter Zeit viel Zeit braucht, um sein bestes Tennis während des Spiels wiederzufinden, und es war heute fast zu spät, aber am Ende verlängerte er seinen Aufenthalt in Monaco und traf am Samstag auf einen Landsmann: Sein Rivale wird Alejandro Davidovich Fokina sein, ein 25-jähriger Spanier mit russischen Eltern, der vor drei Jahren in Monte Carlo sein erstes Finale erreichte. Niederlage gegen Stéfanos Tsitsipás.

Davidovich Fokina ließ dem Australier Alexei Popyrin keine Wahl und gewann mit 6:3, 6:2, zufrieden damit, sich "als Mensch" verbessert zu haben, sich reifer zu fühlen und seine Emotionen auf dem Platz leichter kontrollieren zu können. Die anderen Finalisten werden Alex de Miñaur und entweder Lorenzo Musetti oder Tsitsipás sein.