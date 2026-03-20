Spaniens Trainer antwortet auf den CONMEBOL-Präsidenten, der sagte, Argentinien habe Finalissima gewonnen, weil Spanien nicht erschienen sei

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Das mit Spannung erwartete Spiel zwischen Spanien und Argentinien, das Finalissima zwischen den amerikanischen und europäischen Meistern, wurde abgesagt, weil sich beide Länder nach der Verworfung der ursprünglichen Pläne in Katar nicht auf einen neuen Austragungsort einigen konnten. Die Teams werden stattdessen Freundschaftsspiele bestreiten, doch die Kontroverse setzte sich fort, als Alejandro Domínguez, Präsident von CONMEBOL, sagte, sie könnten als "Meister" der Finalissima gelten, weil Spanien "nicht erschienen" sei.

Domínguez sagte im Gespräch mit Radio La Red in Argentinien: "Wir sind zweifache Meister der Finalissima, sie sind nicht einmal erschienen", und dass "wenn wir einen Walkover benutzen, du zweifacher Finalissima-Champion bist", was die Kontroverse noch weiter anheizte, da die UEFA ursprünglich mit dem Finger auf den argentinischen Fußballverband (AFA) zeigte, weil sie mehrere Vorschläge abgelehnt hatte, das Spiel auszutragen. Argentinien weigerte sich Berichten zufolge, das Spiel im Bernabéu auszutragen, und bat um einen neutralen Austragungsort. Die UEFA schlug vor, das Finale mit einem weiteren Spiel in Argentinien zu beenden, doch sie lehnten ab.

Spaniens Trainer Luis de la Fuente sagte auf die Worte des CONMEBOL-Präsidenten: "Es besteht kein Zweifel, dass der Königliche Spanische Fußballverband (RFEF) immer dazu geneigt war, das Spiel aus mehreren Gründen auszutragen: Es ist ein Finale, ein Titel, gegen Argentinien. Bedauerlicherweise wurde sie nicht gespielt, weil Umstände nichts mit dem RFEF zu tun haben."