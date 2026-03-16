Das Finalissima-Spiel zwischen Spanien und Argentinien wurde abgesagt

HQ

Die Finalissima zwischen Spanien und Argentinien wurde abgesagt und wird nirgendwo stattfinden. Die Meinungsverschiedenheit zwischen UEFA und ASA (Argentinischer Fußballverband) über eine neue Austragungsorte, nachdem Katar aufgrund des Nahostkonflikts ausgeschlossen worden war, führte zur vollständigen Absage eines Spiels, das eigentlich am 27. März stattfinden sollte.

"Es ist eine große Enttäuschung für die UEFA und die Veranstalter, dass Umstände und Zeitpunkt den Teams die Möglichkeit genommen haben, um diesen prestigeträchtigen Pokal in Katar zu konkurrieren, einem Land, das wiederholt seine Fähigkeit unter Beweis gestellt hat, erstklassige internationale Turniere in hochmodernen Einrichtungen auszurichten", erklärte die UEFA in einer Stellungnahme und wies auf den argentinischen Fußballverband als verantwortlich für die Ablehnung der meisten Alternativen hin. und bedankte sich bei Real Madrid dafür, dass sie ihr Stadion sehr kurzfristig zur Verfügung gestellt hatten.

Jüngste Gerüchte deuteten auf das Santiago-Bernabéu-Stadion in Madrid als Ersatz für das Spiel hin, doch Argentinien weigerte sich, dies anzunehmen, da es Spanien einen unfairen Vorteil verschaffen und der Austragungsort neutral sein sollte, auch wenn man eine gerechte Kapazitätsverteilung für die Fans beider Länder anstrebte.

Eine weitere Option war, daraus ein Doppelspiel zu machen, wobei ein Spiel in Spanien und ein weiteres in Bueno Aires ausgetragen wird. Auch Argentinien lehnte die Idee ab und schlug vor, das Finalissima nach der Weltmeisterschaft auszutragen, doch Spanien lehnte ab, da es keine freien Termine für das Spiel gibt.