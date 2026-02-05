HQ

Die spanische Regierung hat den Telegram-Gründer Pavel Durov beschuldigt, "Lügen zu verbreiten" und zu versuchen, demokratische Institutionen zu untergraben, nachdem er eine Massenbotschaft an die Nutzer der App in Spanien gesendet hatte, in der er die Regierungspläne kritisierte, den Zugang zu sozialen Medien für unter 16-Jährige einzuschränken und Technologieunternehmen für schädliche Inhalte zu haften.

Durovs Botschaft, die am Mittwoch verschickt wurde, warnte, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen Spanien "unter dem Deckmantel des 'Schutzes' in einen Überwachungsstaat verwandeln könnten, und behauptete, dass Altersverifikationspflichten den Weg für die Verfolgung der "Identität jedes Nutzers" ebnen würden, während Haftungsregeln Plattformen dazu ermutigen könnten, Inhalte zu überzensieren und politische Meinungen, Journalismus und gewöhnliche Meinungen zu unterdrücken.

Spanische Beamte verurteilten die Intervention und argumentierten, sie solle das Vertrauen in öffentliche Institutionen untergraben. "Telegram-Gründer Pavel Durov nutzte seine uneingeschränkte Kontrolle über die App, um eine Massenbotschaft an alle Nutzer in Spanien zu senden, verbreitete mehrere Lügen und verübte illegitime Angriffe auf die Regierung. "Dies ist das erste Mal in der Geschichte unseres Landes", sagte ein Regierungssprecher. "Spanier können nicht in einer Welt leben, in der ausländische Tech-Oligarchen unsere Telefone nach Belieben mit Propaganda überschwemmen können, nur weil die Regierung Maßnahmen zum Schutz von Minderjährigen und zur Durchsetzung des Gesetzes angekündigt hat."

Pavel Durov // Shutterstock

Die Folge folgt einem wachsenden Spannungsmuster zwischen europäischen Regierungen und Tech-Milliardären. Nur einen Tag vor Durovs Botschaft bezeichnete Elon Musk Premierminister Pedro Sánchez als "wahren faschistischen Totalitären" als Reaktion auf die vorgeschlagenen Regeln. Europäische Beamte setzen zunehmend Social-Media-Strategien ein, darunter Memes und offizielle Widerlegungen, um auf Eingriffe der Tech-Industrie in die Innenpolitik zu reagieren.

Die spanischen Behörden betonen, dass die vorgeschlagene Gesetzgebung darauf abzielt, Minderjährige zu schützen und Plattformen zu regulieren, nicht die Meinungsfreiheit einzuschränken. Premierminister Sánchez reagierte auf die Kontroverse mit einer Zeile, die von Don Quijote übernommen wurde: "Lasst die Tech-Oligarchen bellen, Sancho, das bedeutet, wir sind auf Kurs."

Die Debatte hebt größere europäische Bedenken hinsichtlich des Einflusses ausländischer Technologieunternehmen hervor. Frankreich, Dänemark und andere Länder prüfen Möglichkeiten, die Abhängigkeit von nicht-europäischen Plattformen zu verringern und hauseigene oder Open-Source-Lösungen zum Schutz der öffentlichen digitalen Infrastruktur einzuführen...

