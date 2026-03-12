Spanien überholt Deutschland im Rennen um den fünften Champions-League-Platz in der katastrophalen Runde für England

HQ

Einer der am meisten kommentierten Aspekte der diesjährigen UEFA Champions League war, wie England sechs von sechs Teams in den K.o.-Runden der Champions League platziert hatte, was die Überlegenheit der Premier League unter allen europäischen Ligen zeigte. Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle und Tottenham standen alle im Achtelfinale der Champions League, und viele galten als Favoriten in ihren jeweiligen Duellen.

Die Spiele dieser Woche waren jedoch eine Katastrophe, mit der nur wenige gerechnet hatten. Alle sechs englischen Teams blieben im Hinspiel sieglos: Liverpool verlor mit einem Tor gegen Galatasaray; Tottenham, Chelsea, Manchester City verloren mit drei Toren Unterschied gegen Atleti, PSG und Real Madrid; und Arsenal und Newcastle spielten 1:1 gegen Leverkusen und Barcelona unentschieden.

Die Ergebnisse hatten unmittelbare Auswirkungen auf den UEFA-Koeffizienten, der durch den Erfolg der Vereine des Landes in europäischen Wettbewerben bestimmt wird. England führt weiterhin mit 22.513 Punkten, aber Spanien hat mit 18.031 Punkten Deutschland mit 18.000 Punkten überholt. Die beiden besten Länder im Ranking bekommen nächste Saison einen zusätzlichen Champions-League-Platz: England wird ihn mit ziemlicher Sicherheit bekommen, und nun steht der Kampf zwischen Spanien, Deutschland und Italien (17.357 Punkte) um diesen zusätzlichen Platz.

Europa League und Conference League zählen ebenfalls für den UEFA-Koeffizienten

Vor zwei Wochen wurde Spanien mit 17.406 Punkten Dritter, Deutschland mit 17.571 Punkten Zweiter.

Europa League und Conference League zählen ebenfalls für den Koeffizienten:

England hat Aston Villa und Nottingham Forest in der Europa League sowie Crystal Palace in der Conference League;

Spanien hat Betis und Celta de Vigo in der Europa League und Rayo Vallecano in der Conference League;

Deutschland hat Freiburg und Stuttgart in der Europa League sowie Mainz 05 in der Conference League;

und Italien hat Bologna und Roma in der Europa League; und Fiorentina in der Conference League.