Spanien rückt Deutschland in der UEFA-Rangliste näher heran; ein Champions-League-Platz steht auf dem Spiel

Die Ergebnisse der K.-o.-Playoffs der Champions League, Europa League und Conference League waren gut für spanische Teams, mittelmäßig für deutsche Teams und schlecht für italienische Teams. Und das ist wichtig, denn ein zusätzlicher Platz für die Champions League nächste Saison, für das fünftbeste Team ihrer nationalen Liga, steht auf dem Spiel.

Derzeit führt England in der Rangliste an, da alle 9 der 9 Teams in europäischen Wettbewerben für das Achtelfinale qualifiziert sind: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle und Tottenham in der Champions League; Aston Villa und Nottingham Forest in der Europa League; und Crystal Palace in der Conference League.

Sie führen den UEFA-Koeffizienten deutlich an, der den beiden besten Teams einen zusätzlichen UCL-Platz verschafft... Wer bekommt also den anderen Platz?

Spanien belegte 6 der 8 Teams in der Europarunde der letzten 16: Barcelona, Atleti und Real Madrid in der Champions League; Betis und Celta de Vigo in der Europa League; und Rayo Vallecano in der Conference League.

Deutschland belegte 5 seiner 7 Teams Europaplätze: Bayern München und Bayer Leverkusen in der Champions League; Freiburg und Stuttgart in der Europa League; und Mainz 05 in der Conference League.

Borussia Dortmund schied jedoch in der Champions-League-Runde dieser Woche aus, und obwohl Stuttgart sich qualifizierte, verloren sie das Spiel dieser Woche. Das bedeutet, dass Deutschland zwar weiterhin mit 17.571 Punkten im Rennen um den zweiten Platz führt, aber Spanien mit 17.406 Punkten an Boden verloren hat. Zum Vergleich: England hat 22,291 Punkte.

Italien liegt mit 17.357 Punkten nicht weit dahinter. Sie haben Atalanta in der Champions League; Bologna und Roma in der Europa League; und Fiorentina in der Conference League. Allerdings erlitten sie diese Woche schwere Rückschläge mit dem Ausscheiden von Inter und Juve aus den Champions.

Die Ergebnisse der Champions-, Europa- und Conference-Achtelfinale am 10./12. und 17.–19. März könnten entscheiden, ob Spanien Deutschland im Rennen um den zusätzlichen Platz in der Champions League in der nächsten Saison überholt. Verfolgen Sie unbedingt die Auslosung am Freitag für die achtelfinalen Finalen!