Spalleti über seinen Achtmonatsvertrag: "Wenn ich Juventus wäre, hätte ich das Gleiche getan"

Nach einer miserablen Serie von Ergebnissen in allen Wettbewerben entließ Juventus Trainer Igor Tudor und ernannte Luciano Spalleti zum Nachfolger, der bis zu seiner Entlassung im vergangenen Juni Trainer der italienischen Nationalmannschaft war. Und Spalleti, ein Routinier mit mehr als 30 Jahren Erfahrung als Trainer, erhielt einen überraschend kurzen Vertrag: acht Monate, also nur eine Saison.

Natürlich wurde er auf den ungewöhnlichen Vertrag angesprochen, da man meinen könnte, dass er zeigt, dass der Verein nicht viel Vertrauen in ihn hat, also antwortete Spalleti: "Ich habe kein Problem damit, einen Achtmonatsvertrag anzunehmen. Wenn ich Juventus wäre, hätte ich das Gleiche getan.

Wie ich den Spielern gesagt habe, hoffe ich, wieder ins Scudetto-Rennen einsteigen zu können. Die Ambitionen müssen am höchsten sein. Es sind noch 29 Spiele zu absolvieren, und ich habe in meiner dreißigjährigen Karriere alles gesehen", sagte Spalleti (via La Gazzeta Dello Sport).

Spalleti ist der dritte Trainer von Juventus in anderthalb Jahren (nach Tudor hielt auch Thiago Motta weniger als ein Jahr durch). "Niemand hat einen Zauberstab, der Rasen wird über meine Zukunft entscheiden. Ich muss mir keinen schriftlichen Vertrag für die Zukunft sicher sein. Die Situation ist einfach und ehrlich, aber wenn ich sie akzeptiert habe, dann deshalb, weil ich ein erhebliches Potenzial sehe."

Spallettis Mission ist es nun, sich zumindest für die Champions League zu qualifizieren (sie haben noch kein Spiel in der Ligaphase gewonnen) und in der Serie A zurückzuschlagen, um sich einen Platz auf den europäischen Plätzen (den Top Sechs) zu sichern. Aktuell liegen sie auf dem siebten Tabellenplatz.