Juventus wird heute Nachmittag den ehemaligen italienischen Trainer Luciano Spalleti verpflichten

Der FC Juventus Turin wird Luciano Spalletti zum neuen Cheftrainer ernennen, wie italienische Medien berichten. Dies geschieht einen Tag, nachdem Igo Tudor wegen der Serie schlechter Ergebnisse entlassen wurde, die dazu führten, dass die Mannschaft in der Serie A und der Champions League unterging. Die offizielle Ankündigung wird Berichten zufolge heute nachträglich erfolgen.

Juventus liegt derzeit mit 12 Punkten auf dem achten Platz der Serie A: 3 Siege, 3 Unentschieden und 2 Niederlagen, chronologisch: Die Serie von acht Spielen ohne Sieg in der Liga, da sie in der Champions League noch gar keinen Sieg hatten, führte den Klub zur Entscheidung. Juventus wird am 2. Dezember in der Coppa Italia im Achtelfinale gegen Udinese debütieren.

Spalleti hat für Klubs wie Udinese, Roma, Inter Mailand oder Napoli gearbeitet, wo er 2023 die Serie A gewann. Zuletzt war er zwei Jahre lang Cheftrainer der italienischen Nationalmannschaft, wurde aber nach einer 0:3-Niederlage gegen Norwegen im WM-Qualifikationsspiel am 8. Juni 2025 entlassen.