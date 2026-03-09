South of Midnight wird Ende März auf PS5 und Switch 2 erscheinen

HQ

Es wird nicht mehr lange dauern, bis eines der neueren Xbox-Konsolenexklusivspiele seine starren Bindungen an die Plattform verliert, denn Compulsion Games' South of Midnight wird bis Ende dieses Monats für PS5 und Nintendo Switch 2 erscheinen.

Der Start auf den beiden konkurrierenden Plattformen ist am 31. März geplant und wird knapp ein Jahr reiner Xbox-Konsolenexklusivität sein, da South of Midnight ursprünglich am 8. April 2025 auf PC und Xbox Series X/S debütierte.

Wenn du South of Midnight noch nicht gespielt hast und neugierig auf Hazels Abenteuer durch ein Reich warst, das von der amerikanischen Folklore des tiefen Südens inspiriert ist, kannst du unsere gezielte Rezension des Spiels lesen und auch sehen, wie Hazels Synchronsprecherin "göttliche Umstände" erlebt hat, als sie für das Projekt besetzt wurde.