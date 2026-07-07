Roborock RockMow Z1

Wir haben kürzlich den Roborock S1 hier bei Gamereactor getestet, einen robotischen Rasenmäher, der vernünftigerweise als "Mittelklasse"-Modell betrachtet werden kann. Aber wie ihr wahrscheinlich schon wisst, kauft der Durchschnittskonsument zwar überwiegend die günstigeren Modelle einer bestimmten Modellpalette, aber es geht für Hersteller darum, die Grenzen zu verschieben - und das tun sie durch ihre Flaggschiff-Modelle.

Wenn Geld also keine Rolle spielt, kann man 3.000 Pfund für einen Z1 ausgeben, das absolute Spitzenmodell. Anstatt wie ein typischer Rasenmäher auszusehen, ähnelt dieser einer Art All-Terrain-Gerät, was er tatsächlich ist, mit Allradantrieb und der Fähigkeit, Steigungen von bis zu 80 Prozent zu bewältigen (das ist eine Steigung von fast 40 Grad).

Es ist natürlich kabellos, das versteht sich von selbst. Er navigiert sowohl mit RTK-Satellitentechnologie als auch mit dem sogenannten "VSLAM", einer Kombination aus Kameras und Sensoren an der Einheit selbst. Wie erwähnt, verfügt er über Allradantrieb, und an den Vorderrädern gibt es individuelle Lenkmotoren, die es ermöglichen, die genannten Steigungen sowie Löcher bis zu acht Zentimeter tief zu bewältigen.

Es ist also ganz klar, dass es sich hier wieder einmal um ein ziemlich leistungsstarkes Gerät handelt, und sollte jemand daran zweifeln, dürfte die Tatsache, dass es täglich eine Fläche von bis zu 5.000 Quadratmetern pflegen kann, der endgültige Beweis sein. Wieder einmal haben wir es mit einem Mähroboter zu tun, der entweder tatsächlich für eher professionelle Einsatzbereiche gedacht ist oder für diejenigen, die einfach um jeden Preis das Spitzenmodell kaufen wollen.

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Er verfügt über sechs robuste Messer und eine doppelwandige Mähscheibe mit einer "Anti-Verstopfungsfunktion" - ein Marketingbegriff, der darauf hinweist, dass Maßnahmen getroffen wurden, um zu verhindern, dass das gemähte Gras im Inneren hängen bleibt und die Mähleistung beeinträchtigt wird. Außerdem ist die Schneidhöhe elektrisch von 20 bis 70 Millimetern einstellbar, sodass man die Maschine nicht physisch einstellen muss, um ein anderes Ergebnis zu erzielen.

PreciEdge ist außerdem eines der präzisesten Schneidenschnittsysteme, die wir bei einem Spitzenmodell bei den Rasenmähertests in diesem Sommer gesehen haben. Es schneidet bis zu drei Zentimeter von Wänden und Zäunen ab und funktioniert absolut hervorragend. Insgesamt liefert der Z1 ein ziemlich beeindruckendes Ergebnis, und hier sprechen wir sowohl über seine Fähigkeit, schwieriges Gelände zu meistern, als auch über die Sauberkeit des Rasens, den er hinterlässt.

Außerdem sind wir diesmal etwas tiefer in das App-Ökosystem von Roborock eingetaucht, das unglaublich reif wirkt. Natürlich wurden viele UI-Elemente direkt von ihrer Roboter-Staubsauger-App übernommen, was gut ist, denn das Layout ist intuitiv und unglaublich clever gestaltet. Er verfügt über integrierte 4G-Konnektivität, was bedeutet, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, das Signal aufrechtzuerhalten, selbst wenn RTK- oder Wi-Fi-Signale ausfallen sollten. Es ist wirklich robust.

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Der einzige wirkliche Kritikpunkt ist, dass der Z1 direkt aus der Verpackung etwas zu vorsichtig wirkt. Damit meine ich, dass die Kamera potenzielle Objekte, die auf dem Rasen liegen, etwas zu empfindlich erkennt. Wir versuchten, einen kleinen Laubhaufen zu platzieren, aber er wurde als Gegenstand registriert und daher vermieden. Zugegeben, die App "notiert" den Standort des Objekts und überprüft es anschließend, sodass es kein dauerhaftes Problem ist, aber es könnten leicht Situationen auftreten, in denen etwas, das der Z1 einfach durchpflügen musste, als Hindernis identifiziert wurde.

Der Z1 ist nicht gerade günstig, daher ist er nicht für jeden geeignet. Die meisten seiner Funktionen sind auch bei günstigeren Modellen verfügbar, und wenn ihr kein Interesse an PreciEdge habt oder eine größere Fläche zu reinigen habt, ist dieses Modell etwas zu ausgefallen. Dennoch liefert dies den saubersten Schnitt, den wir je von einem "Verbrauchermodell" gesehen haben, und wir empfehlen es entsprechend.