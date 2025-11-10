Sony Xperia 1 VII

In der Neuzeit, naja, auch in alten Zeiten, war es nicht immer das beste Argument oder die tatsächlichen Fakten, die ein Argument oder die Gunst der Menschen gewinnen.

Genauso verhält es sich mit Smartphones, Funktionen, die von niemandem genutzt werden, und grellen Farben nehmen oft den Gewinn und das Geld aus der Tasche mit nach Hause. In diesem Konsumrausch ist das Xperia 1 VII gestrandet. Es ist subtil, diskret, macht keine Geräusche und versucht überhaupt nicht, Aufmerksamkeit zu erregen, im Gegensatz zu seinen entfernten Verwandten mit leuchtenden Farben und lebendigen Designs.

Sony hat sich schon immer stark auf seine überlegene Kamera- und Displaytechnologie konzentriert, aber mit einem Snapdragon 8 Elite ist dies auf jeden Fall als Flaggschiff auf Augenhöhe mit den besten von Samsung und Apple zu werten.

Sony war auch in seinem Marketing klug, und während andere Marken behaupten, dass ihre benutzerdefinierten KI-Systeme, die normalerweise nur Google Gemini mit einem anderen Namen sind, Magie bewirken, Ihnen Kaffee kochen und die richtigen Lotteriezahlen auswählen können, hat Sony einen anderen Weg gewählt. Das bedeutet, dass bestehende, etablierte Marken verwendet werden, um den Produkten Gewicht zu verleihen, wie z. B. die Alpha Kameras, die Walkman Tontechnik und die Bravia Display.

Das Design ist ebenfalls subtil und industriell, mit Rillen, die entlang der Linien auf dem Rahmen verlaufen, und einem speziellen Auslöser für Fotos. Dies steht in krassem Gegensatz zu den vielen selbst entwickelten Apps von Sony, die enthalten sind, denn Sony liebt seine eigene Software und Apps, und Sie sollten sie annehmen.

Das Telefon enthält außerdem Google Gemini für KI sowie zusätzliche KI-Funktionen für fast alles, was mit der Kamera zu tun hat, insbesondere rund um Videos und Fotos, in Form eines eigenen Xperia Intelligence, das im Schatten mit Bildstabilisierung, automatischem Framing und Rauschunterdrückung arbeitet. Es ist genau so subtil und doch so effizient, wie Sie es erwarten würden. Während Auto-Framing und dergleichen eher auf "SoMe"-Typen abzielen, die keinen Gimbal mit sich herumtragen können, mag ich persönlich die Kamerastabilisierung, da ich oft freihändig fotografiere, obwohl mir von zahlreichen Profis gesagt wurde, dass die Stabilisierung des Telefons gegen ein festes Objekt der Schlüssel zu einem scharfen Bild ist. Aber die Tatsache, dass Sony sich für die Verwendung eigener kleiner KI-Verbesserungen entschieden hat, zeigt auch, warum und wie sie anders sind, da sie sich einfach weigern, ihre Sony-DNA loszulassen. Und vielleicht am wichtigsten ist, dass Nachtfotos gut gelingen. Ich liebe die Kameraoberfläche von Sony, aber wenn Sie ein relativer technischer Neuling sind, wird sie Sie höchstwahrscheinlich abschrecken, da sie viele Optionen in der Benutzeroberfläche bietet, die normalerweise bei Mainstream-Marken versteckt sind. Und ja, man bekommt einen Exmor Sensor und Zeiss Optik, denke ich, aber es scheint, dass nur die Antireflexionsbehandlung Zeiss ist, und nicht das gesamte optische Modul.

Wenn Sie das/die Vorgängermodell(e) hatten, wissen Sie vielleicht bereits, worauf Sie sich einlassen. Vier Jahre Betriebssystem-Updates und zwei zusätzliche Jahre für die Sicherheit, ein 6,5-Zoll-LTPO-OLED mit 120 Hz, ein Gorilla Glass Victus 2 -Display (ich habe es fallen lassen, kein Kratzer) und das seltsame 19,5:9-Format, das für ein fast kinoreifes Erlebnis sorgt, aber auch einen schlanken Formfaktor für Ihre Hand gewährleistet. Gleichzeitig bekommt man einige der besten Lautsprecher in einem Smartphone, was sowohl eine gute als auch eine schlechte Sache ist, weil die Messlatte so niedrig ist, während wir sie viel gleichzeitig benutzen.

12 GB Arbeitsspeicher, 256 GB oder 512 GB Speicher (obwohl viele Länder das 512-GB-Modell nicht haben) und dann Unterstützung für MicroSDXC-Karten sind die beiden Optionen, die Sie erhalten, kombiniert mit einer Snapdragon 8 Elite CPU und einem 5000-mAh-Akku, der aus irgendeinem Grund, den ich nicht herausfinden kann, auf 30 Watt kabelgebundenes Laden beschränkt ist. Es ist ehrlich gesagt ärgerlich, genauso wie die Videoaufzeichnung auf 4K/120 FPS beschränkt ist. Sony hat meine Nutzung offensichtlich nicht vorhergesehen, als sie behaupteten, dass 5000 mAh für zwei Tage ausreichen, denn das ist bei weitem nicht, aber es deckt einen ganzen Tag ab, etwas, mit dem nicht alle Handys, die ich teste, prahlen können.

Die Kameras sind dual 48MP und ein 12MP Teleobjektiv und sie sind fantastisch. Ich liebe das Teleobjektiv besonders, aber aus irgendeinem Grund war ich nicht in der Lage, Bokeh-basierte Bilder zu erstellen, was das Markenzeichen eines jeden Möchtegern-Power-Users ist, der glaubt zu verstehen, wie Handykameras tatsächlich funktionieren. Oder Sie können es wie die meisten in meiner Familie machen, Hochformat und automatisch losschießen... Der Bokeh-Effekt im Portrait lässt sich gut anpassen, aber viele werden die Standardeinstellung als etwas aggressiv empfinden, auch wenn sie mir gefällt. Beide leisten gute Arbeit, wenn das Tageslicht fehlt, wobei das Teleobjektiv am besten getroffen wird, insbesondere wenn Sie auch den Zoom verwenden. Apropos, während die Bildqualität im Makromodus wirklich gut ist, gibt es keinen Autofokus, was etwas gewöhnungsbedürftig ist. Dieses Telefon richtet sich sehr an diejenigen, die bereits gut mit ihrer Ausrüstung umgehen können, es gibt keinen einfachen Modus (naja, es gibt...), aber es richtet sich eindeutig an den gebildeten Benutzer, der weiß, wie man mit den manuellen Einstellungen und Optionen umgeht und so Bilder erstellt, die allen dreifach automatisch gemachten Fotos weit überlegen sind. Es bedeutet auch, dass ein unerfahrener Benutzer schreckliche Bilder zu seinem Speicher hinzufügen wird. Und hüten Sie sich vor dem begrenzten optischen Zoom, da der Digitalzoom nie gut ist, und er ist es auch nicht in diesem Telefon, da Bildrauschen und sofortiger Detailverlust auftreten, wenn Sie herumspielen.

Da es sich um einen Sony handelt, wird LDAC-Audio für diejenigen unterstützt, die hochauflösendes Audio unterwegs bevorzugen, und obwohl es für die meisten eine kleine, unwichtige Angelegenheit ist, ist es für mich wichtig.

Farblich war das Testgerät in Schwarz, aber auch Grün und Lila sind erhältlich.

Die Preisgestaltung ist wie immer ein Problem, und Flaggschiff-Handys kosten Flaggschiff-Geld, etwa 1.400 Euro. Es ist teuer, aber man könnte argumentieren, dass man woanders mehr Knall und Pow bekommt - weil man das tut -, aber man verpasst auch ein solides Produkt mit Stil und subtilen Nuancen.