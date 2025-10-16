Sony liefert den neuesten Aufwärtshaken in Sachen "Unsinn" Horizon vs. Light of Motiram Urheberrechtsklage

HQ

Es war faszinierend, den anhaltenden Krieg zwischen Tencent und Sony zu verfolgen. Die beiden Videospiel-Giganten sind in ein Gerichtsverfahren verwickelt, das alle auf Tencents Light of Motiram

(hergestellt von Aurora Studio und Polaris Quest ), die Ende 2024 enthüllt wurde und ziemlich schnell als ziemlich sklavischer Klon der Sony Interactive Entertainment -Serie Horizon (hergestellt von Guerrilla Games ) angesehen wird.

Tatsächlich ist die Idee, es einen "sklavischen Klon" zu nennen, nicht einmal wirklich redaktionelles Flair, da Sony herauskam und Formulierungen als solche verwendete, was verärgerte und die Wut von Tencent hervorrief, der argumentierte, dass Sony einfach versuche, durch diese Klage zu monopolisieren.

Jetzt hat sich Sony erneut gewehrt, in einem weiteren umfangreichen Klagedokument, das The Game Post vorliegt. In dieser neuesten Datei behauptet Sony, dass die jüngsten Kommentare von Tencent in Wirklichkeit "Unsinn" sind und dass Tencent "ein Hütchenspiel spielt", das seine verschiedenen Tochtergesellschaften benutzt, um sich vor haftbaren Risiken zu schützen.

Sony geht noch einen Schritt weiter und erklärt, dass der Schaden durch die Urheberrechtsverletzung "angerichtet ist - und er geht weiter", mit zusätzlichen Kommentaren, die besagen, dass "die Öffentlichkeit Verwirrung und Empörung zum Ausdruck gebracht hat, als sie Light of Motiram für die Fälschung entdeckte, die es ist".

Und mehr noch, Sony serviert weiterhin feurige und denkwürdige Kommentare wie die folgenden:

"Light of Motiram - ein Nachahmerspiel, das so offensichtlich ist, dass die Öffentlichkeit das offensichtliche und allgegenwärtige Kopieren der geschützten Elemente von Horizon lautstark anprangerte - gefährdet den anhaltenden Erfolg von Horizon, einschließlich der aktuellen Expansionspläne für das Franchise."

"Das Kopieren war so ungeheuerlich, dass zahlreiche Journalisten und Horizon-Fans Light of Motiram als 'einen großen Horizon-Rip-Off', 'einen offensichtlichen Abklatsch', einen 'Nachahmer' mit einer Hauptfigur bezeichneten, die 'Aloy bis ins kleinste Detail ähnelt' und 'Horizon Zero Dawn extrem ähnlich' war. "

Jetzt kommt der lustige Teil, auf Tencents Antwort auf dieses neue Dokument zu warten, das zweifellos die Horizon vs. Light of Motiram -Saga weiter ausbauen wird.