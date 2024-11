Ist es Horizon? Ist es Palworld? Nein, es ist Light of Motiram

In letzter Zeit gab es viele Gespräche über Sony, PlayStation und Guerrilla Games ' Plan, etwas zu debütieren, was viele für zu viel Horizon halten. Unabhängig von Ihrer Haltung zu diesem Thema hat Entwickler Polaris Quest jetzt ein Projekt angekündigt, das viel mit der Horizon -Serie gemeinsam zu haben scheint, außer mit einem Palworld -ähnlichen Flair.

Es ist als Light of Motiram bekannt und wird als Abenteuer, Open-World-Survival-Crafting-Erlebnis beschrieben, das in einer weiten und abwechslungsreichen Welt spielt, die von Maschinenbestien bewohnt wird. Auf der Steam-Seite wird ein wenig mehr über die Handlung des Spiels erklärt:

"Die Erde und die menschliche Zivilisation, wie wir sie einst kannten, sind verschwunden. In der ungezähmten Wildnis streifen riesige mechanische Bestien frei umher, während die Menschheit seit dem Anbruch einer neuen primitiven Ära um den Wiederaufbau kämpft.

"Reisen Sie von üppigen tropischen Regenwäldern zu kargen Wüstenlandschaften und schneebedeckten Berggipfeln - während Sie einzigartige Mechanimals und mysteriöse Ruinen in verschiedenen Regionen entdecken und nach und nach die Geheimnisse von Motiram aufdecken."

Was von euchLight of Motiram erwartet wird, abgesehen von der einfachen Erkundung der Welt, wird erwähnt, dass das Spiel ein physikbasiertes Bausystem eingebaut hat, das es den Spielern ermöglicht, ihre eigene Basis zu bauen. Polaris verspricht, dass "jeder Balken und jeder Ziegel realen physikalischen Kräften ausgesetzt ist, um sicherzustellen, dass Ihre Strukturen sowohl optisch beeindruckend sind als auch den Umwelteinflüssen standhalten."

Darüber hinaus gibt es den Kampf, bei dem man sich hoch aufragenden Bossen stellt und ein Steuerungsschema verwenden muss, das eher wie ein Action-RPG-Soulslike-Steuerungsschema aussieht. Glücklicherweise kannst du zur Unterstützung in diesen Kämpfen ein anpassbares Mechtier mitbringen, das an deiner Seite kämpft und Elementarangriffe und mehr entfesselt. Dies gilt zusätzlich zum kooperativen Spiel mit bis zu 10 Spielern und sogar der Verfügbarkeit von Crossplay.

Vieles davon könnt ihr im Ankündigungstrailer des Spiels unten in Aktion sehen, wo ihr dann euer Urteil über Light of Motiram abgeben könnt und ob es gut aussieht oder ob es für euren Geschmack zu sehr an bestehende Projekte erinnert... Das Spiel hat derzeit kein Veröffentlichungsdatum.