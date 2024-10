Sony entfernt das Original Until Dawn aus dem PlayStation Store

HQ

Neulich hat Sony Until Dawn Remake veröffentlicht, das, wie der Name schon sagt, ein Remake von Until Dawn aus dem Jahr 2015 ist. Aber laut SteamDB haben nur sehr wenige Leute es auf dem PC gespielt, während TrueTrophies angibt, dass ihre Daten zeigen, dass der Titel auf der PlayStation 5 einen schlechteren Start hatte als der Ultra-Flop Concord.

Jetzt scheint es, dass Sony seinen Teil dazu beiträgt, die Verkaufszahlen der Remakes in die Höhe zu treiben. Aber nicht, indem man das Spiel mit Inhalten attraktiver macht oder den Preis senkt - sondern indem man den Verkauf des günstigeren PlayStation 4-Originals aus dem Jahr 2015 einstellt. Die Shop-Seite ist immer noch da, aber es heißt jetzt "Nicht zum Kauf verfügbar".

Sony hofft, dass die Leute sich stattdessen für das teurere Remake entscheiden - während PlayStation 4-Besitzer gar nicht mehr die Möglichkeit haben, es zu erwerben. Eine möglicherweise zweifelhafte Umsetzung von Sonys PlayStation 4-Slogan "4 the Players", oder was meinen Sie?