Sonos Era 100 SL

Wie verschiedene Smartphone-Hersteller hat Sonos mehrfach günstigere Versionen seiner bestehenden Produkte herausgebracht, um sein Sortiment für unterschiedliche Preisklassen zu erweitern.

Die neueste Ergänzung der Reihe heißt Era 100 SL und ist genau das, was der Name schon sagt: eine SL-Version der bestehenden Era 100. Im Großen und Ganzen bedeutet das, dass Sie hier 'einfach' einen Era 100 kaufen, dem die Mikrofone fehlen, die im Standardlautsprecher verwendet werden, um einen Sprachassistenten herbeizurufen, oder für Sonos' Auto Trueplay-Funktion, die genau diese Mikrofone nutzt, um die Klangbühne aktiv zu kalibrieren.

Es gibt ein kleines Problem, das wir genauso gut zuerst aus dem Weg räumen können. Der Preis ist in dieser Hinsicht etwas ungewöhnlich, denn der Era 100 SL hat einen Einführungspreis von 170 Pfund erreicht, was nur etwas günstiger ist als der Era 100. Man opfert hier nicht viel zwischen den beiden Modellen, aber umgekehrt ist es auch nicht viel günstiger. Tatsächlich ist der Unterschied so gering, dass man genauso gut sagen könnte: "Warum nicht die Mikrofone einbauen – du weißt nicht, ob du sie später brauchen wirst?"

Allerdings ist der Era 100 SL günstiger , und wie sehr die geringere Einsparung ausmacht, hängt letztlich vom Einzelnen ab. Das Gute ist einfach, wenn du weißt, dass die Mikrofone dich nicht interessieren, es eine einfache Kaufentscheidung ist.

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Dieser Lautsprecher ist schließlich immer noch brillant. Das Setup besteht aus drei Class-D-Verstärkern, zwei schräg gestellten Hochtönern und einem mittleren Hochtöner, der 25 % größer ist als der alte Sonos One. Diese sind im gleichen perforierten Kühlergrill entweder in mattem Schwarz oder Weiß verkleidet und sehen beide edel aus. Er wiegt zwei Kilo, ist mit 18 Zentimetern relativ kompakt und passt zweifellos überall hinein. Es bietet Unterstützung für Wi-Fi 6, Bluetooth 5 und AirPlay 2, und natürlich ist die Integration in das gut funktionierende App-Ökosystem von Sonos nahtlos.

Alles von der Wiedergabequalität bis zur Zuverlässigkeit, und die Funktionalität über die App ist beeindruckend und rührt ganz von Sonos' Sturheit her, die darauf besteht, die Lautsprecher im eigenen Software-Ökosystem zu halten, hat Früchte getragen, und die Nutzung der Sonos-App ist nun eindeutig brillant.

Es ist jedoch schön, hier Bluetooth-Konnektivität zu sehen und Unterstützung für beispielsweise Spotify Connect oder einfach AirPlay, was die Era 100 SL sofort zugänglich macht. Dennoch ist die bereits erwähnte Zuverlässigkeit der Hauptanziehungspunkt. WLAN-Lautsprecher sind meistens... nun ja, 'dünn'. Plötzlich hören sie auf zu wirken oder reagieren einfach nicht mehr, wenn man sie wirklich braucht. Aber das ist hier nicht der Fall, denn meiner Meinung nach funktioniert Sonos einfach immer, und das ist das Geld wert.

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Der Era 100 SL steckt etwas zwischen zwei Designentscheidungen. Vielleicht hätte Sonos einige Funktionen entfernen sollen, um einen Lautsprecher etwas günstiger anzubieten, da die aktuelle Einsparung eher minimal zu sein scheint. Aber andererseits ist dies wirklich ein brillanter kleiner Lautsprecher, und wir haben die Mikrofone während der Testphase nicht vermisst.