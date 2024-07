Seit Jahren hören wir Gerüchte über ein Sonos-Headset, das zunächst wie ein seltsamer Markt für Sonos aussah, aber angesichts ihrer Erfolgsbilanz bei der Erstellung eines wirklich hervorragenden Klangs in Wohnzimmern auf der ganzen Welt gab es ein großes Interesse daran, zu sehen, wie ein solcher Kopfhörer tatsächlich aussehen würde.

Und jetzt sind sie hier, die Sonos Ace. Es ist eine merkwürdige, fast bizarre Situation, denn obwohl dem Ace unerklärlicherweise die eine Funktion fehlt, die jeder von einem Sonos-Kopfhörer erwartet hatte, ist dies immer noch ein grundsolides Headset, das es wirklich mit den Giganten aufnehmen kann.

Okay, lassen Sie uns die Probleme im obigen Absatz ansprechen. Das Sonos Ace hat keine WIFI-Funktionalität. Sie werden nicht in der Sonos-App angezeigt, sie können den Ton nicht direkt von Ihrem Sonos Arc abrufen, es gibt keine Interaktion zwischen ihnen und Ihren anderen Sonos-Produkten, obwohl sie sich gerade auf ein zusammenhängendes Produktökosystem geeinigt haben. Es ist vor allem deshalb seltsam , weil eine solche Funktion auch relativ einzigartig erscheint, und das wird weggelassen. Ein "Aber" gibt es hier nicht – schade nur.

Wenn Sie jedoch darüber hinwegkommen, haben Sie ein Headset, das so ziemlich jeden Aspekt der gesamten Benutzererfahrung abdeckt. Zunächst einmal ist das Design relativ traditionell und verwendet keine ausgefallenen Materialien wie Mesh-Gewebe oder schwere Metallkörbchen wie AirPods Max, aber der Komfort ist geradezu erhaben. Ja, sie greifen relativ fest in die Ohren, und die Passform müsste man wohl als "eng" bezeichnen, aber Gott, sie sitzen gut. In Kombination mit der überragenden Atmungsaktivität im Inneren der Körbchen und viel Schaumstoff an der Oberseite gab es nie den Druck von oben nach unten auf den Schädel, der den Wettkämpfern Probleme bereitet.

Wie beispielsweise die QuietComfort-Serie von Bose verwendet auch die Sonos Ace physische Tasten, und das zum Glück. Es gibt einen netten kleinen elastischen Schieberegler, der sich auf und ab drehen lässt, und es gibt genügend andere Tasten, um Ihren Lieblingsassistenten zu rufen, Anrufe entgegenzunehmen und zwischen ANC und Transparenz zu wechseln. Darüber hinaus hält der Ace 30 Stunden durch, wenn alles eingeschaltet ist, was ebenfalls ein zuverlässiger Wert ist, und lädt über USB-C ziemlich schnell.

Auch die Klangqualität ist einigen etablierten Mitbewerbern deutlich überlegen. Nein, die aktive Geräuschunterdrückung ist nicht annähernd so effektiv wie AirPods Max, die sowohl dafür als auch im Transparenzmodus das leuchtende Beispiel bleibt, und Sie können Headsets von Unternehmen wie Bowers & Wilkins und vielleicht Sony finden, die vollständigere Klanglandschaften liefern. Aber das soll nicht heißen, dass Ace abgeschrieben werden soll, denn hier gibt es eine Balance, eine Zugänglichkeit, eine Breite der Klanglandschaft, die sie leicht zugänglich macht, sowohl für erfahrene Hörer als auch für diejenigen, die etwas grüner hinter den Ohren sind. Meine Freundin ist weit davon entfernt, Zeugin der Wahrheit zu sein, aber der Komfort, das Aussehen und die Verarbeitungsqualität sowie der Klang ließen sie sofort sagen: "Da ist mein Geburtstagsgeschenk".

Die 40-Millimeter-Treiber erfüllen ihre Arbeit auf den Punkt und in Kombination mit dem felsenfesten Bluetooth 5.4 hatte ich während des Tests keine Reichweiten- oder Klarheitsprobleme. Es unterstützt auch etwas exotischere Codecs wie aptX Lossless, LC3, AAC und SBC, und obwohl diese nicht ganz die Höhen von audiophileren Headsets erreichen, ist es eine ziemlich faszinierende Kombination, das ist sicher.

Das Hauptproblem hier ist der Preis, denn Sonos hat sich dafür entschieden, das Ace für die ordentliche Summe von 450 £ auf den Markt zu bringen. Das sind über 200 Euro mehr als beim Bose QuietComfort 45, 150 Euro mehr als beim Sony WH-1000XM5 und knapp unter dem Preis von Apple AirPods Max. Es ist ein zu hoher Preis, daran führt kein Weg vorbei.

Ich empfehle die Sonos Ace, auch wenn sie keine WIFI-Funktionalität haben und viel zu teuer sind. Tolles Design, überragende Verarbeitungsqualität, coole Tasten und gute Klang- und ANC-Qualität machen sie zu einem sicheren Gewinner, aber hier gibt es definitiv einige Fehltritte.