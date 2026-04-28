Sonic Racing: Crossworlds bekommt morgen Besuch von Goro Majima

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So unermüdlich wie eh und je erweitern Sonic Team und Sega weiterhin ihren Mario-Kart-Rivalen Sonic Racing: Crossworlds. Morgen (Mittwoch) feiert der alte Yakuza/Like a Dragon-Unruhestifter Goro Majima (in seiner Captain-Majima-Gestalt) am Steuer seines bootähnlichen Karts – beides ist für jeden, der das Spiel besitzt, komplett kostenlos.

Er bekommt auch sein eigenes Festival, das kurz nach Mitternacht am Freitag (europäische Zeit) beginnt und am Montag kurz nach Mitternacht endet. Es ist eine großartige Gelegenheit, zu sehen, worum es bei Captain Majima geht, und einige lustige Belohnungen freizuschalten.

In den letzten Monaten wurden sowohl Mega Man als auch Red (aus Angry Birds) zu Sonic Racing: Crossworlds hinzugefügt, das nun mit einer riesigen Fahrer-Liste vorweisen kann. Wenn Sie mehr über das Spiel lesen möchten, empfehlen wir Ihnen, unsere Rezension zu lesen.