Sonic Racing: Crossworlds hat Verstärkung von einem Angry Bird erhalten

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Vor weniger als einem Monat begrüßten Sonic Racing: Crossworlds einige wirklich besondere Gäste: Mega Man und Proto Man traten ins Spiel ein, zusammen mit einem von Rush inspirierten Auto und einer Strecke, die auf Dr. Wilys Festung basiert. Wir wussten jedoch bereits, dass im April mindestens ein neuer Fahrer unterwegs war: die Angry Birds-Ikone Red.

Und jetzt hat Red seinen Auftritt gemacht, und da er ein Sega-Charakter ist, ist er komplett kostenlos herunterzuladen (genau wie die anderen Sega-Fahrer). Er kommt mit dem Super Roaster-Fahrzeug und hat eigene Emotes und Sounds sowie drei Musikstücke:



Los! Thema



Los! Thema (Letzte Runde)



Angry Birds Thema



Wie erwartet gibt es auch eine Veranstaltung namens Angry Birds Festival: Point Up Chance zur Feier, die am Montag um 2:00 Uhr morgens endet. Die Prämisse der Veranstaltung lautet:

"In jedem Rennen werden die Spieler in drei Teams aufgeteilt: Red, Chuck und Bomb. Kämpft um den Sieg basierend auf der Gesamtpunktzahl des Teams!"

Goro Majima (Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii) tritt am 30. April Sonic Racing: Crossworlds bei.