Schau dir Mega Man und Proto Man in Sonic Racing: Crossworlds an

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Letzte Woche wurde endlich bestätigt, dass Mega Man ab heute für Sonic Racing: Crossworlds veröffentlicht wird. Wir wissen seit letztem Herbst, dass Mega Man (der von Proto Man begleitet wird und außerdem das Rush Roadstar-Auto, den Mega Man Wily Castle Course und neue Musik mitbringt) auf dem Weg ist, aber ein Veröffentlichungstermin fehlte.

Jetzt wurde er endlich freigelassen, und wie erwartet kommt er mit neuen Bildern und einem Trailer, der zeigt, wozu er fähig ist.

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Sega hat außerdem über soziale Medien angekündigt, dass ein Mega Man Festival Event ansteht, das heute Abend beginnt und bis zum 30. März um 1:00 Uhr BST/2:00 Uhr MESZ läuft. Sie schreiben außerdem: "Ab diesem Festival wird World Match während der Veranstaltung ebenfalls zugänglich sein!"