Sonic Racing: Crossworlds bekommt ein neues Key-Visual inklusive aller neuen Treiber

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In letzter Zeit berichten wir ziemlich viel über Sonic Racing: Crossworlds, nachdem Sonic Team und Sega drei neue Charaktere angekündigt haben, die im April und Mai erscheinen sollen: Red (Angry Birds), Goro Majima (Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii) und Arle (Puyo Puyo ).

Kurz darauf nutzten sie die Gelegenheit, um zu bestätigen, dass der bisher meisterwartete Gastcharakter am 25. März ins Spiel stoßen würde, nämlich Mega Man. Damit wurden seit dem Start am 25. September insgesamt 17 neue Charaktere hinzugefügt, und nun hielt Sega es offenbar für höchste Zeit, die zentrale Grafik des Spiels um alle neuen Treiber zu aktualisieren.

Sie können sie sich unten ansehen; Die Auflösung ist hoch genug, dass du diese farbenfrohe Kreation als Tapete verwenden kannst, wenn du möchtest. Wir gehen außerdem davon aus, dass es bis Ende des Jahres noch einmal aktualisiert werden könnte, da laut offizieller Website mindestens drei weitere Sega-Charaktere zu Sonic Racing: Crossworlds sowie sechs Gastcharaktere von Drittanbietern kommen.

Es ist auch erwähnenswert, dass praktisch alle neuen Charaktere ein neues Fahrzeug mitgebracht haben und zudem klassische Sega-Musik hinzugefügt haben (darunter das ikonische "Magical Sound Shower" aus Outrun), und die Gastcharaktere von Drittanbietern haben ebenfalls neue Tracks mitgebracht.