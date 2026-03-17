Sonic Racing: Crossworlds wird bald mit drei neuen ikonischen DLC-Treibern erweitert

HQ

Sonic Team und Sega hatten bereits vor zwei Wochen versprochen, dass ein neuer Treiber für Sonic Racing: Crossworlds am 25. März veröffentlicht wird. Wir spekulierten damals, dass es der zuvor bestätigte Charakter Mega Man sein könnte, da Capcom vor Kurzem eine Veranstaltung mit dem Blue Bomber veranstaltet hatte.

Aber... Das muss aber nicht der Fall sein. Das liegt daran, dass Sega nun drei weitere Fahrer angekündigt hat, die zum Spiel kommen – und wir glauben, dass ihr euch alle freuen werdet, sie zu sehen. Sie sind Red (Angry Birds) im April, Goro Majima (Like a Dragon: Pirate Yakuza auf Hawaii) im April und Arle (Puyo Puyo ) im Mai – zusammen mit neuer Musik.

Letzteres enthält echte Fanlieblinge wie den OutRun-Track "Magical Sound Shower", "Like the Wind (Reborn)" von Power Drift und "Soul on Desert" von Sega Rally, sodass man mit Sicherheit sagen kann, dass Sega tief in seinen Retro-Archiven gegraben hat. Alle diese Treiber und Strecken können Sie sich im untenstehenden Video ansehen.

Wir stellen jedoch fest, dass Sonic Team es vermeidet, sich zu der Ergänzung zu kommentieren, die am 25. März erscheinen soll, also wurde sie entweder verschoben und durch einen der beiden April-Charaktere ersetzt... Oder nächste Woche kommt eine weitere Überraschung, in dem Fall werden wir wahrscheinlich bald mehr darüber hören.

Was haltet ihr von diesen drei neuen Fahrern, die natürlich als kostenloses DLC hinzugefügt werden, da sie Segas eigene Charaktere sind? Nur Drittanbieter-Charaktere kosten Geld.