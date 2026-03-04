Sonic Racing: Crossworlds bekommt am 25. März einen geheimen Gastcharakter

HQ

Erst letzte Woche haben wir bekannt gegeben, dass vielleicht die bisher unerwartetsten Sonic-Charaktere, Tangle und Whisper, als neue Fahrer zu Sonic Racing: Crossworlds gestoßen sind. Sie sind ursprünglich keine Spielfiguren, sondern stammen aus Sonics Comics, wo sie zu großen Favoriten geworden sind, dass sie nun als Rennfahrer in Crossworlds teilnehmen.

Aber Sega plant bereits voraus und hat noch mehr in der Pipeline. Wir wissen bereits, dass Teenage Mutant Ninja Turtles und Mega Man unterwegs sind, und wir haben auch viele ungenutzte Sega-Ikonen, die ihren Platz hinter dem Steuer einnehmen könnten, wie Amigo (Samba De Amigo), Gum (Jet Set Radio), Joe Musashi (Shinobi), Ristar (Ristar), Ryo Hazuki (Shenmue), Ulala (Space Channel 5) und natürlich die alten Sega-Ikonen Alex Kidd und Wonder Boy.

Und nun wurde angekündigt, dass wir am 25. März sehen werden, wer als Nächstes dazukommt, gefolgt von einem neuen Wochenendfestival zu Ehren der Figur. Der wahrscheinlichste Kandidat ist wahrscheinlich Mega Man, da Capcom morgen ein Mega Man-Event hat, bei dem eine Ankündigung eines Gastauftritts gut passen würde. Das gesagt, könnte es auch etwas völlig anderes sein.

Die guten Nachrichten bezüglich Sonic Racing: Crossworlds hören damit nicht auf, denn Sonic Team und Sega haben ebenfalls eine weitere Überraschung geplant. Dieses Spiel richtet sich an Neulinge und gibt den ganzen Monat über "2x Rangpunkte bis zum Rang A+", sodass du schneller aufsteigen und Dinge freischalten kannst.