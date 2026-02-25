Sonic Racing: Crossworlds bekommt heute kostenlose DLC-Treiber

HQ

Sega erweitert sein Kart-Rennspiel Sonic Racing: Crossworlds weiterhin stetig und veröffentlicht regelmäßig zwei Arten von DLC. Eine davon sind Gastcharaktere von Drittanbietern wie SpongeBob, Pac-Man, Mega Man, Teenage Mutant, Nintendo Turtles und mehr. Diese kommen mit einem Auto und einer dazugehörigen Strecke, aber sie sind nicht kostenlos.

Allerdings veröffentlichen sie auch viele unterhaltsame kostenlose DLCs in noch schnellerem Tempo, mit eigenen Charakteren und Marken. Dank dessen kannst du jetzt gegen AiAi aus der Monkey Ball-Reihe, Ichiban Kasuga aus Like a Dragon: Infinite Wealth, Nights von... Nächte, Joker aus Persona 5 und mehr.

Damit hat Sega nun angekündigt, dass heute der Tag für den nächsten kostenlosen Download ist. Heute werden Tangle und Whisper veröffentlicht. Wenn der Name mir nichts sagt, ist das nicht überraschend, denn sie stammen aus Sonics Comics, wo sie zu großen Favoriten geworden sind, so groß, dass sie jetzt auch als Rennfahrer in Sonic Racing: Crossworlds auftauchen. Sega schreibt:

"Das kostenlose Tangle & Whisper-Update erscheint am 25. Februar! Ein Tangle & Whisper Festival findet ebenfalls am 26. Februar von 19 Uhr ET bis 1. März um 18:59 Uhr ET statt! Bitte beachten Sie, dass World Match während des Festivals nicht verfügbar sein wird.

"Zu Ehren des Diamond Cutters-Duos aktiviert sich die 2x Point Up-Chance-Belohnung während des Festivals mit einer Rate von 50 %! Bildet mit euren Freunden ein Team mit Tangle & Whisper und nehmt gemeinsam den Wettbewerb an!"

Ab morgen gibt es außerdem ein Festival im Spiel, bei dem ihr die Gelegenheit habt, das Duo richtig auszuprobieren. Verpassen Sie es nicht.