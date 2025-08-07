Son Heung-min wird offiziell teuerster Spieler in der Geschichte der MLS

HQ

Jetzt ist es offiziell: Einer der schockierendsten Transfers des Sommers, der letzte Woche bekannt gegeben wurde, wurde heute offiziell gemacht, als der Los Angeles FC aus der Major League Soccer Son Heung-min als neuen Spieler bekannt gab, der von Tottenham Hotspurt kommt. Der LAFC zahlte 26 Millionen Dollar (22 Millionen Euro) für den südkoreanischen Stürmer und ist damit der teuerste Spieler in der Geschichte der nordamerikanischen Football-Liga.

Son Heung-min wird bis 2027 für LAFC spielen, mit der Option, den Vertrag bis 2029 zu verlängern, wenn er 37 Jahre alt wäre.

Er gab zwar zu, dass LAFC nicht seine erste Option war, aber er fand eine zusätzliche Motivation: "Als Koreaner zu wissen, dass Korea Town so viele Koreaner hat. Ich bin stolz auf diesen Verein und werde mein Bestes geben, um diese Stadt zu repräsentieren", begründete er seine Entscheidung für den LAFC. Obwohl er die Hotspur-Fans am Boden zerstört zurücklässt, hat er das Gefühl, dass er eine neue Herausforderung brauchte, mit etwas anderem im Kopf. "Es könnte meine letzte Weltmeisterschaft sein, also dachte ich, es sollte ein Umfeld sein, in dem ich alles geben kann."

In Tottenham wurde Son zu einer Legende und half dem Verein, wichtige Meilensteine wie das Finale der Champions League 2019, das EFL-Cup-Finale 2021 und vor allem den Europa-League-Titel in diesem Jahr gegen Manchester United zu erreichen, der eine 17-jährige Durststrecke für den Verein beendete. In zehn Jahren hat Son 173 Tore erzielt, 101 Vorlagen gegeben und 2022 sogar den Goldenen Schuh gewonnen.

Der LAFC ist stolz darauf, mit Son nach Carlos Vela, Giorgio Chiellini, Olivier Giroud, Gareth Bale und Hugo Lloris der jüngste internationale Fußballstar zu sein. Der 2014 gegründete LAFC hat den Supporter's Shield für die beste reguläre Saison und den MLS Cup 2022 gewonnen.