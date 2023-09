So unterscheidet sich Expeditions: A MudRunner Game von MudRunner

HQ

Während der arbeitsreichen Woche der Gamescom gab Saber Interactive bekannt, dass es an einem Spin-off von MudRunner arbeitet, einem Spiel, das den Simulationsfahrraum wieder erschließen will. Aber für diejenigen, die sich fragen, wie sich dieses Spiel von diesem Haupttitel unterscheiden wird, haben wir uns mit dem Creative Director von Saber, Oliver Hollis-Leick, zusammengesetzt, um genau das zu erfahren.

"Das Schöne an Expeditions ist, dass man, wenn man SnowRunner gespielt hat, weiß, dass es ein sehr intensives Simulationsspiel ist, in dem es darum geht, schwieriges Gelände zu erklimmen, sich zu bewegen und Fahrzeuge zu bewegen. Was Expeditions also auszeichnet, ist, dass es einen abenteuerlicheren Geist schafft", sagte Hollis-Leick. "In diesem Fall nutzt man also Technologie, um bestimmte Ziele zu finden, das können Dinge wie Mineralvorkommen sein, der Weg durch verlorene Ruinen und tiefe, dichte Dschungel und trockene Steinwüsten, alles im Namen der Wissenschaft. Es ist also viel mehr mit dem abenteuerlichen Pioniergeist thematisiert."

Da dieser Spin-off-Titel auf dem Weg ist, haben wir Hollis-Leick gefragt, wie die Zukunft von SnowRunner aussehen wird und ob das Team beabsichtigt, das Spiel weiterhin zu unterstützen. Uns wurde mitgeteilt: "SnowRunner ist ein beliebtes Spiel mit einer großen Fangemeinde und es ist definitiv unsere Absicht, das weiterhin zu unterstützen."

Vor diesem Hintergrund fragten wir auch, ob es Überschneidungen zwischen SnowRunner und Expeditions geben würde, worauf Hollis-Leick uns antwortete: "Das steht mir im Moment nicht zu."

Sehen Sie sich das vollständige Expeditions: A MudRunner Game-Interview unten an, um weitere Informationen zum kommenden Titel zu erhalten.