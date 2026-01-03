So sieht Galactus ohne seinen ikonischen Helm aus

HQ

Marvels kosmische Schwergewichte feierten endlich ihren großen Auftritt in The Fantastic Four: First Steps. Und Ralph Inesons Version blieb immer noch relativ treu an den Comic. Der ikonische Helm war an seinem Platz, und der Film wagte es, ihn als jenen mythischen weltzerstörenden Riesen darzustellen, statt als weiteren lauten CGI-Bösewicht.

Aber was verbirgt sich eigentlich unter dem Helm? Die Antwort auf diese Frage haben wir nun dank The Fantastic Four: First Steps - The Art of the Movie. Und ja, es ist ziemlich unheimlich. Das reduzierte Design macht ihn deutlich monströser und fast wie aus einem von Lovecrafts Büchern übernommen. Es ist fast schade, dass er im Film seinen Helm nicht abgenommen hat, aber na ja. Schauen Sie es sich unten an.