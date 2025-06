So sehen Sie die 24 Stunden von Le Mans an diesem Wochenende (14. bis 15. Juni)

HQ

Die 24 Stunden von Le Mans kehren an diesem Wochenende zurück: Das Langstreckenrennen, das neben dem Indianapolis 500 und dem Großen Preis von Monaco als eines der prestigeträchtigsten Rennen der Welt gilt, findet zwischen Samstag, dem 14. Juni, und Sonntag, dem 15. Juni, statt. Ein 24-Stunden-Rennen in Frankreich, das in diesem Jahr im Rahmen der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft zum 93. Mal ausgetragen wird.

An diesem Wochenende müssen die Motorsportfans ihre Zeit zwischen den 24 Stunden von Le Mans, dem F1 Grand Prix von Kanada, aufteilen. Die Freien Trainings finden ab heute, Mittwoch, 11. Juni, statt, und das Rennen beginnt am Samstag, 14. Juni, um 16:00 Uhr MESZ (Ortszeit in Frankreich) (eine Stunde weniger in Großbritannien).

So sehen Sie die 24 Stunden von Le Mans

Das Rennen auf dem Circuit de la Sarthe besteht aus drei Fahrern, die für 24 Stunden die Plätze tauschen, und das Auto, das nach den 24 Stunden die längste Distanz zurücklegt, gewinnt. In der Startaufstellung stehen 62 Autos, darunter 21 Hypercars und Fahrer, darunter mehrere ehemalige Formel-1-Fahrer wie Kevin Magnussen, Jenson Button, Mick Schumacher, Robert Kubica oder die ehemalige MotoGP-Legende Valentino Rossi.

In Frankreich sind die 24 Stunden von Le Mans ein großes Ereignis und werden vom Free-TV-Sender L'Équipe kostenlos übertragen. In anderen Ländern ist es jedoch etwas komplizierter. Die FIA bietet eine Reihe von Kanälen an, um das französische Langstreckenrennen in europäischen Ländern zu verfolgen, darunter:

Lineare Verteilung



Eurosport (Englisch)



Tipik



TV2 Sport



La chaîne L'Equipe



Nitro (RTL)



MotorTrend



RTL 7



Polsat Sport



TNT Sport



Suche



6'eren



Digitaler Vertrieb



Fiawec.tv



Eurosport Spieler



Entdeckung +



Max



RTBF Auvio



TV2 Wiedergabe



L'Equipe.fr



RTL+



Videoland (von RTL)



Eine weitere Option ist der FIA-eigene Abo-Kanal FIA WEC TV, der allein für Le Mans 17,99 Euro kostet, oder eine komplette Saisonkarte für 49,99 Euro.