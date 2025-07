Wie man den Deutschland GP dieses Wochenende in der MotoGP live sehen kann

HQ

Die MotoGP-Fahrer ruhen sich im Juli nicht aus, mit zwei aufeinanderfolgenden Grand Prix am Wochenende vom 11. bis 13. Juli und am Wochenende vom 18. bis 20. Juli. Zuerst haben wir den Großen Preis von Deutschland, der auf dem Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal, Sachsen, Deutschland, stattfindet und hauptsächlich für Motorradrennen genutzt wird.

Dies ist zweifellos eine der besten Strecken von Marc Márquez, der zwischen 2010 und 2021 elf Mal die MotoGP gewonnen hat, mehr als jede andere Strecke. Der Spanier ist mit 307 Punkten alleiniger Führender in der Meisterschaft, mit großem Abstand vor seinem Bruder Álex Márquez und seinem Ducati Lenovo Teamkollegen Francesco Bagnaia. Holt er an diesem Wochenende seinen 12. Sieg? So kann man den Deutschland GP an diesem Wochenende live verfolgen.

Am darauffolgenden Wochenende findet vom 18. bis 20. Juli der GP von Tschechien in Brünn statt. Danach geht es knapp einen Monat vor der Saison am 17. August auf den Red Bull Ring in Österreich.

Zeiten des Deutschland GP in der MotoGP, Moto2 und Moto3

Samstag, 12. Juli



9:50 Uhr BST, 10:50 Uhr MESZ: MotoGP Qualifying 1



10:15 Uhr BST, 11:15 Uhr MESZ: MotoGP Qualifying 2



11:50 Uhr BST, 12:50 Uhr MESZ: Moto 3 Qualifying 1



12:15 Uhr BST, 13:15 Uhr MESZ: Moto 3 Qualifying 2



12:45 Uhr BST, 13:45 Uhr MESZ: Moto 2 Qualifying 1



13:10 Uhr BST, 14:10 Uhr MESZ: Moto 2 Qualifying 2



14:00 Uhr BST, 15:00 Uhr MESZ: Moto GP Sprint (15 Runden)



Sonntag, 13. Juli



10:00 Uhr BST, 11:00 Uhr MESZ: Moto3-Rennen (23 Runden)



11:15 Uhr BST, 12:15 Uhr MESZ: Moto2-Rennen (11 Runden)



13:00 Uhr BST, 14:00 Uhr MESZ: MotoGP Grand Prix (30 Runden)



So sieht man die MotoGP live

Der GP von Deutschland ist je nach Landkreis in einer Vielzahl von Kanälen zu sehen. In Deutschland kann man ihn auf Sky, Red Bull TV und DF1 verfolgen. In Großbritannien kann man es auf TNT Sports und Quest sehen. In Spanien ist es nur über den kostenpflichtigen Kanal DAZN.

Die vollständige Liste kann man hier lesen.