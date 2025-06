So sehen Sie das Eröffnungsspiel der Klub-Weltmeisterschaft zwischen Inter Miami und Al-Ahly

HQ

Die Klub-Weltmeisterschaft ist endlich da: Heute, am Samstag, den 14. Juni, ist der offizielle Tag des neuen Wettbewerbs, an dem 32 Klubs aus der ganzen Welt gegeneinander antreten und ungewöhnliche Begegnungen zwischen den Top-Klubs aus Europa, Lateinamerika oder Asien stattfinden, die sicherlich zumindest sehr interessant zu sehen sein werden.

Der Wettbewerb findet in den Vereinigten Staaten statt (einige Spiele, darunter Paris Saint-Germain gegen Atlético de Madrid, finden in Los Angeles statt, inmitten von Protesten gegen die Anti-Einwanderungspolitik). Das Eröffnungsspiel findet jedoch in Miami statt, im Hard Rock Stadium, normalerweise die Heimat des NFL-Teams Miami Dolphins. Und die schlechte Nachricht ist, dass es zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt sein wird.

Das Eröffnungsspiel der Klub-Weltmeisterschaft zwischen Al-Ahly und Inter Miami findet am Sonntag, den 15. Juni, den 15. Juni, 2:00 Uhr MESZ (in der Nacht von Samstag auf Sonntag) um 01:00 Uhr BST, 2:00 Uhr MESZ statt.

Die gute Nachricht ist, dass der gesamte Wettbewerb kostenlos bei DAZN zu sehen sein wird (aber dafür ist unsere Anmeldung erforderlich).

Es ist eine gute Gelegenheit, Lionel Messi zu sehen, obwohl die Aufnahme von Inter Miami in den Wettbewerb nicht unumstritten war: Die Mannschaft gewann keinen kontinentalen Wettbewerb, der für die Qualifikation erforderlich war, und erhielt stattdessen eine besondere Einladung als Gastgeberland. Miami gewann letztes Jahr den MLS Supporter's Shield mit einer Rekordtorausbeute (Sieg in der regulären Saison), schied aber in der ersten Runde der Play-offs aus...

Al-Ahly und Inter Miami sind Teil der Gruppe A, zu der auch Palmeiras und Porto gehören. Die Gruppenphase besteht aus drei Spielen pro Spiel, und die besten zwei jeder Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale. Den vollständigen Spielplan können Sie hier lesen.