Smite 2 Impressionen: Die Fortsetzung, die den Fans versprochen wurde, nimmt endlich Gestalt an

Es lässt sich nicht leugnen, dass es seit seinem Debüt als zugängliches Alpha-Projekt nicht mehr mitSmite 2 dem Flugzeug gesegelt ist. Das erste Debüt fühlte sich sehr hart an und wenn man bedenkt, dass die Fans aufgefordert wurden, ein Founder's Pack zu kaufen, um auf den Build zugreifen zu können, führte es zu einer ziemlichen Kritik daran, wie Entwickler Titan Forge mit dieser MOBA-Fortsetzung umgegangen ist. Aber das ist jetzt schon eine ganze Weile her und in den Monaten, seitdem hat das Team tatsächlich eine Menge Feedback umgesetzt und eine große Menge an Änderungen vorgenommen, bis zu dem Punkt, an dem heute Smite 2 ein viel genaueres Beispiel für das ist, was wir erwartet haben. Ich sage das als jemand, der seit dem großen Free-to-Play-Update vor kurzem zum Spiel zurückgekehrt ist, um zu sehen, wie es sich im Jahr 2025 entwickelt.

Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass Smite 2, selbst als Free-to-Play- und leicht zugänglicher Titel, noch am Anfang seiner Entwicklung steht, und das bedeutet, dass es verschiedene Elemente hat, die sich an den Rändern etwas rau anfühlen. Die Grafik ist zwar viel detaillierter, aber oft etwas ungleichmäßig und die Partikeleffekte sind gelegentlich zu extrem, bis zu dem Punkt, an dem es schwierig ist, zu bestimmen, was passiert. Die Benutzeroberfläche und die Menüs können holprig und steif sein und es gibt Fehler, die das Gameplay leicht beeinträchtigen, aber es sollte gesagt werden, dass sich das Spiel deutlich besser anfühlt, und diese Kritikpunkte werden vor allem im Vergleich zu dem viel ausgefeilteren Produkt bemerkt, das das Original ist Smite.

Nach Monaten, in denen Smite 2 dem Spieler im Grunde nur sehr wenig geboten hat, unterstützt es jetzt mehrere Spielmodi und Warteschlangentypen, hat 45 spielbare Charaktere (was zwar nach viel klingt, aber nur ein Bruchteil der 130 in Smite ) und eine breite und abwechslungsreiche Liste von Gegenständen und Buildcrafting-Optionen. Es gibt noch nicht annähernd die Tiefe des Originals, aber es ist ein großer Schritt nach vorne, der das Spiel fesselnd und unterhaltsam macht und auch Ihre Zeit wert ist, auch wenn es an zusätzlichen unterstützenden Elementen wie einem funktionierenden Profil-Tab und besseren Möglichkeiten zur Anpassung jedes Gottes mangelt.

Aber abgesehen davon fühlt sich das Gameplay jetzt hochwertig und raffiniert an. Es reagiert reaktionsschnell und reagiert genau so, wie du spielen möchtest, sei es in langsameren Momenten oder in der actiongeladenen Hitze eines Teamkampfes. Es fließt auch auf eine Art und Weise, die in Smite 1 nicht zu finden ist, hauptsächlich wegen der neuen Effekte und Animationen, die jeden Charakter mehr so aussehen lassen, als gehörten sie in die Welt und interagieren auf eine überzeugendere Weise miteinander. Insgesamt ist es einfach ein glatteres und moderneres Gefühl, während der charakteristische vertraute Sinn und das Design von Smite beibehalten werden.

Ich möchte jedoch sagen, dass einige der Designentscheidungen im Moment etwas mehr Aufmerksamkeit benötigen. Die Schadensskalierung scheint durch die Decke zu gehen, mit viel zu vielen Charakteren, die sich wie Glaskanonen verhalten, was es noch schwieriger macht, selbst als tanklastiger Frontkämpfer zu überleben. Es gibt eine Reihe zusätzlicher Optimierungen, die das Gameplay beeinflussen, wie z.B. Aspects, die die Action nur komplizierter machen, ohne das Gameplay wirklich zu verbessern. Dies gilt auch für den Item-Shop und die Builds, wo das Entfernen von Physical /Magical exklusiven Gegenständen und das Zusammenführen der beiden bedeutet, dass es noch schwieriger werden kann, herauszufinden, welche Gegenstände deinem Charakter am besten dienen. Dann gibt es noch die Fortschrittssuite, die ebenfalls unnötig komplex daherkommt und jedem Charakter im Wesentlichen permanente Kampfpässe hinzufügt und das Freischalten von Kosmetika zu einem Problem macht.

Es gibt also Knicke in der Rüstung des Spiels, Fehler, die über einfache Verbesserungen und Änderungen der Lebensqualität hinausgehen und von denen man erwartet, dass sie im Laufe der Vorveröffentlichungsphasen behoben werden. Doch nach einer Phase, in der man sich nicht sicher war, ob dieser Sprung zu einer Fortsetzung der richtige Weg für Smite war, wird jetzt sehr deutlich, dass die Vision von Titan Forge viel Potenzial hat. In den nächsten sieben Monaten wird es eine riesige Auswahl an neuen und wiederkehrenden Charakteren sowie eine Reihe anderer gewünschter Änderungen geben, einschließlich des Beginns, das kosmetische Rad zu drehen, was zweifellos Veteranen begeistern wird, die Tausende von Legacy Gems bereit haben, um sie für Skins und Kosmetika auszugeben.

Smite 2 ist jetzt an einem Punkt angelangt, an dem es mir langsam schwer fällt, mich zwischen ihm und seinem Vorgänger zu entscheiden. Die Fortsetzung hat tonnenweise willkommene Ergänzungen und Verbesserungen und massives Potenzial, aber sie ist rauer als das jetzt stagnierende und gefangene Original. Ich fühle mich wohl zu sagen, dass die Ära von Smite 2 entweder begonnen hat oder bald beginnt, und für Fans dieser MOBA-Serie ist das in der Tat sehr aufregend.