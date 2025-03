Smite 2 hat gerade einen seiner erfahrensten Regisseure verloren

HQ

In den letzten Monaten gab es keinen Mangel an Problemen, die Hi-Rez Studios betroffen haben. Der Verlag hat kürzlich beschlossen, eine Reihe von Mitarbeitern zu entlassen, die Entwicklung von Paladins, Rogue Company und dem ursprünglichen Smite zu beenden und alles auf eine Karte in den Korb von Smite 2 zu setzen. Jetzt wird eine weitere Wunde aufgerissen, da auch einer der erfahrensten Direktoren des Unternehmens weiterzieht.

Wie in einem Beitrag auf X angemerkt, hat sich A.J. Walker entschieden, Titan Forge Games zu verlassen und stattdessen seine Dienste in ein anderes Studio zu bringen. Wir kennen noch nicht den Namen dieses Studios oder das Spiel, an dem er arbeiten wird, da er es als "neues Studio" betrachtet. Dennoch hat Walker eine Erklärung veröffentlicht, in der es heißt:

"Hallo zusammen, heute ist mein letzter Tag bei Hi-Rez. Es war keine leichte Entscheidung, aber ich habe ein tolles Angebot angenommen, Design Director in einem neuen Studio zu werden. Ich werde immer dankbar sein für dieses Spiel, dieses Studio und die SMITE Community. Smite 2 hat SO viel, worauf man stolz sein kann!

"Die Arbeit, die wir an Smite 2 geleistet haben, ist absolut beeindruckend und das Spiel wird nur noch besser werden. Unsere Community ist eine der engagiertesten in der gesamten Gaming-Branche, und die Smite 2 Spielerbasis ist bereits größer als das, was viele neue Multiplayer-Spiele jemals anziehen.

"Ich kann wirklich nicht in Worte fassen, wie viel SMITE mir bedeutet. Es war mein meistgespieltes Spiel, während ich Spieleentwickler studierte und in einem anderen Studio arbeitete, und dann durfte ich fast 10 Jahre lang daran arbeiten! Vielen Dank an alle in der SMITE-Community."

Es ist unklar, wer Walkers Aufgaben bei Titan Forge übernehmen wird. Was die Gesundheit von Smite 2 betrifft, erhält das Spiel immer noch viele Updates, einschließlich der bevorstehenden Veröffentlichung seines neuesten brandneuen Gottes, der koreanischen Prinzessin Bari.