Hi-Rez Studios entlässt weitere Mitarbeiter und beendet die Entwicklung von Smite, Paladins und Rogue Company

Gegen Ende des Jahres 2024 entließ Hi-Rez Studios Mitarbeiter unter dem Vorwand, dass diese Entscheidung es dem Unternehmen ermöglichen würde, sich ordnungsgemäß zu Smite 2 zu verpflichten und seine Zukunft bis weit in die 2030er Jahre zu sichern. Dies scheint jedoch nicht auszureichen, da der Herausgeber und die Muttergesellschaft von Titan Forge Games, Evil Mojo Games und First Watch Games jetzt zusätzliche Mitarbeiter entlässt.

Dies wurde in einem Reddit-Thread bestätigt, in dem eine Reihe von Social-Media-Posts der betroffenen Entwickler an einem Ort gesammelt wurden, was anscheinend enthüllte, dass rund 30 Personen entlassen wurden.

Den genauen Grund für diese Änderung hat Hi-Rez in einem Discord Beitrag angegeben, der vom X-Benutzer Hocky2001 geteilt wurde, in dem es heißt: "Dies war eine schwierige Entscheidung, die darauf abzielte, die langfristige Nachhaltigkeit unserer Studios zu gewährleisten."

Weiter heißt es: "Smite 2 wird weiterhin im Mittelpunkt der neu gestrafften Abläufe stehen. Diese Reduzierungen sollten einen stetigen Fluss neuer Inhalte und die kontinuierliche Entwicklung von Smite 2 ermöglichen und gleichzeitig die Teamkosten mit dem Umsatz in Einklang bringen."

Was dies für die anderen Spiele von Hi-Rez bedeutet, so wurden wir darüber informiert, dass die Server Smite 1, Paladins und Rogue Company zwar aktiv bleiben, die Spiele aber jetzt keine weiteren Inhalte oder Support erhalten.

Hi-Rez fügt hinzu: "Wir verstehen, dass dies für viele von euch eine Enttäuschung sein mag, aber wir wissen, dass Paladins einen unglaublich besonderen Platz in unseren Herzen hat. Wir planen, die Server und die derzeit verfügbaren Inhalte so lange wie möglich am Laufen zu halten, damit ihr das Spiel weiterhin genießen könnt."

Allein in dieser Woche haben wir bereits über Gerüchte über Entlassungen bei PlayStation und auch über die Kürzungen berichtet, die auch Iron Galaxy betreffen.