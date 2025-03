Das koreanische Pantheon kommt in Smite 2 mit Prinzessin Bari hinzu

HQ

Hi-Rez Studios und Titan Forge haben im Vorfeld des Sommers viele Charaktere für Smite 2 versprochen, so viele, dass wir erwarten, dass wöchentlich ein Charakter hinzugefügt wird. Viele davon sind ehemalige Smite Charaktere, die für den Nachfolger verbessert und erweitert wurden, aber es sind auch völlig neue Charaktere versprochen, und wir werden sehr bald einen davon bekommen.

Diese Figur wird als Princess Bari bekannt sein und sie wird das erste Mitglied des koreanischen Pantheons sein, das neben ihr eintrifft. Sie wird ein magisch ausgestatteter Charakter sein, der Fernkampfangriffe einsetzt und sich durch Stärke- und Intelligenzwerte auszeichnet, um schlagkräftige Fähigkeiten und grundlegende Angriffe zu ermöglichen.

Für diejenigen, die mit Princess Bari nicht vertraut sind, wurde eine Beschreibung der Geschichte des Charakters geteilt: "Geboren als siebte Tochter eines Königs, der sich nur nach einem männlichen Erben sehnte, wurde Prinzessin Bari bei ihrer Geburt verstoßen – von ihrer eigenen Familie als unwürdig erachtet. Als ihr Vater schwer erkrankte, war es Bari, der durch die Reiche der Sterblichen und Geister reiste, um das göttliche Wasser zu erhalten, das er brauchte, um sein Leben wiederherzustellen.

"Dieser Akt tiefer Selbstlosigkeit heilte nicht nur ihren Vater, sondern verlieh Bari auch göttliche Kraft. Heute ist sie eine mächtige Schamanin, die als Leitfigur zwischen den Lebenden und den Toten steht. Sie nutzt ihre Gaben, um die Verletzlichen zu schützen und das empfindliche Gleichgewicht beider Bereiche aufrechtzuerhalten."

Wenn wir uns ihre Fähigkeiten ansehen, wird uns gesagt, dass sie ein Hybridgott ist, der sich "durch Stärke in der traditionellen Carry-Rolle auszeichnet und gleichzeitig ein flexiblerer Zauberer mit Intelligenz ist". Sie hat ein Kit, das aneinander gekettet werden kann, eine Reihe von Fähigkeiten, die zusätzliche Abklingzeiten und mächtige Boni haben können, und sogar teamweite Elemente der Todesimmunität. was die Action zweifellos massiv durcheinanderwirbeln wird.

Werft einen Blick auf Princess Bari im Bild unten, und wann sie in Smite 2 debütieren wird, obwohl das feste Datum unklar ist, versprach der frühere Zeitplan einen Charakter in Woche 8, also in den kommenden Wochen.