Smite 2 Entwickler von noch mehr Entlassungen betroffen, diesmal mit Führungskräften, die das Studio verlassen

Das Risiko, das Hi-Rez Studios und Titan Forge eingegangen sind, um zukünftige Inhaltsergänzungen für Smite aufzugeben und sich ganz auf Smite 2 festzulegen, hat sich noch nicht ausgezahlt. Eine kürzliche Reihe von Änderungen und Entscheidungen hat den Publisher mit allen möglichen Problemen konfrontiert, so sehr, dass er kürzlich die Produktion einer Handvoll anderer Spiele beendete, ihre jeweiligen Studios und Teams schloss und alle Aufmerksamkeit darauf lenkte, das damals raue Smite 2 Spiel zu dem Spiel zu machen, das ursprünglich versprochen wurde.

Diese Entscheidung führte dazu, dass viele Entwickler in letzter Zeit entlassen wurden, da die Fans zwischen dem Weiterspielen des langjährigen Originals Smite, das jetzt keine Zukunft hat, und dem Übergang zur Fortsetzung, bei der sie effektiv bei Null anfangen müssen, kämpfen. Offensichtlich war diese Wahl nicht so schwarz-weiß, wie Hi-Rez erwartet hatte, denn jetzt haben noch mehr Entlassungen das Studio getroffen.

Wie der ausführende Produzent Alex Cantatore in einem Beitrag auf Reddit bestätigte, wurde festgestellt, dass viele der Führungskräfte des Studios entlassen wurden und dass er nun das Entwicklungsteam bei Titan Forge leitet.

"Leider gab es erst am vergangenen Donnerstag eine Handvoll Entlassungen in leitenden Positionen.

"[Der ehemalige Präsident Stewart Chisholm] verlässt Hi-Rez als Teil davon. [Ex-Ex-Exutive-Produzent Travis Brown] und [leitender Mitarbeiter "Radar"] waren ebenfalls betroffen, ebenso wie zwei Leute aus dem Senior Management auf der Rally Here-Seite des Unternehmens. Ich bin sehr traurig, sie alle zu verlieren.

"Im Wesentlichen war die Begründung des Vorstands, dass das Unternehmen im Verhältnis zu unserer aktuellen Größe viele leitende Angestellte hat.

"Dies hat keinen Einfluss auf unsere Kernaufgabe oder andere Personen, die direkt an Smite 2 arbeiten. Wir werden uns weiterhin darauf konzentrieren, das Kernspiel und das Spielerlebnis für neue Spieler zu verbessern, während wir mehr Götter hinzufügen, und zwar in unserem derzeitigen Tempo von einem pro zwei Wochen.

"Ich werde jetzt Titan Forge leiten und ich werde Travis und Radar sehr vermissen.

"Ich habe dazu aufgerufen, keine große Aussage darüber zu machen. Vielleicht nicht die richtige Entscheidung, da die Nachricht zwangsläufig durchsickern würde, aber ich hatte das Gefühl, dass Travis, Radar oder Stew ihre eigene Erklärung abgeben sollten, wenn sie sich dafür entscheiden, angesichts der Tatsache, dass so wenige Menschen betroffen sind."

Es ist unklar, was dies für die Zukunft von Hi-Rez Studios, Titan Forge und Smite 2 bedeutet, aber dies ist nun die zweite Runde von Entlassungen, die das Team in nur drei Monaten betreffen, zusätzlich zu dem Zeitpunkt, an dem einer der am meisten dekorierten und erfahrenen Entwickler das Team erst vor relativ kurzer Zeit verlassen hat.